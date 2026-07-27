El Museo Puerto de la Memoria reunió trabajos realizados en las disciplinas como teatro, música, fotografía, cerámica, danza y artes visuales.

El Museo Puerto de la Memoria de Paraná mostró las producciones de sus talleres.

El Museo Puerto de la Memoria fue escenario de una muestra que reunió las producciones realizadas durante el primer semestre en los talleres artísticos y formativos impulsados por la Municipalidad de Paraná.

La actividad, con entrada libre y gratuita, permitió compartir el trabajo desarrollado por vecinos de distintas edades en propuestas vinculadas al arte, los oficios y la construcción de la memoria histórica del barrio Puerto Viejo.

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El espacio ubicado en Estrada 1248 se consolidó como un punto de encuentro comunitario a través de talleres de teatro, música, fotografía, artes visuales, cerámica, danzas, serigrafía y animación, entre otras disciplinas.

La palabra de Gisela Bahler

La directora de Museos y Patrimonio Histórico de la Municipalidad, Gisela Bahler, destacó el valor de estas iniciativas para fortalecer la identidad del sector. “Las propuestas trabajaron la maduración identitaria de Puerto Viejo”, señaló, y definió al barrio como el “corazón histórico y barrio de creación, desde donde se desarrolló Paraná”.

Durante el primer semestre se dictaron más de 20 talleres con una participación intergeneracional. La oferta incluyó espacios de canto colectivo, guitarra, cerámica, danza folclórica y fotografía, además de actividades orientadas a la salud y el bienestar, como alimentación saludable y estimulación cognitiva para personas adultas.

“Estrechamos lazos para que los talleristas desarrollen sus actividades creativas”, expresó Bahler, quien resaltó la importancia de sostener estos espacios de formación y participación ciudadana.

La muestra permitió visibilizar el proceso creativo de los participantes y reafirmó el rol del Museo Puerto de la Memoria como ámbito de promoción cultural y preservación de la historia local.