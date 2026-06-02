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Abren una convocatoria para conservar el patrimonio edilicio entrerriano

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria del concurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio

2 de junio 2026 · 12:44hs
Abren una convocatoria para conservar el patrimonio edilicio entrerriano

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria del concurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio, una iniciativa destinada a reconocer y promover las intervenciones de preservación, restauración y conservación realizadas sobre inmuebles urbanos con declaratoria patrimonial provincial. Las postulaciones podrán presentarse desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto de 2026.

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La propuesta es impulsada a través de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y el Área de Patrimonio, con el objetivo de fortalecer el compromiso de propietarios particulares, instituciones y organismos públicos con el cuidado del patrimonio construido de la provincia.

El concurso se desarrolla en el marco de la Ley Provincial de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Nº 10.911/21 y de la Ley Provincial Nº 11.046/22. Entre los beneficios previstos para inmuebles privados urbanos se encuentra la exención del cien por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano Provincial para los tres proyectos mejor evaluados.

El primer premio otorgará la exención del impuesto por tres años, el segundo por dos años y el tercero por un año. En el caso de inmuebles públicos urbanos, el reconocimiento consistirá en una mención especial y la colocación de una placa que identifique al edificio como seleccionado en el certamen.

Podrán participar obras ejecutadas total o parcialmente sobre inmuebles patrimoniales ubicados en Entre Ríos, pertenecientes a particulares, entidades civiles sin fines de lucro u organismos públicos. La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por tres especialistas con trayectoria en patrimonio cultural y arquitectura patrimonial.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta para la selección figuran el grado de preservación alcanzado, la autenticidad de las intervenciones realizadas, la integridad del bien y su representatividad histórica y arquitectónica dentro del patrimonio provincial.

Las postulaciones deberán presentarse en sobre cerrado en la sede de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carlos Gardel 42 de Paraná, consignando en el exterior la leyenda “Concurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio”. También podrán enviarse por correo electrónico a [email protected].

Desde el organismo provincial señalaron que la convocatoria busca incentivar acciones concretas de protección y puesta en valor de edificios que forman parte de la memoria colectiva entrerriana, promoviendo su conservación para las futuras generaciones.

Inmuebles con Declaratoria Patrimonial Provincial

Reglamento completo

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Patrimonio Convocatoria concurso
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