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La Sociedad Unión Árabe junta donaciones para los festejos del Día del Niño

La subcomisión de la Juventud de la Sociedad Unión Árabe impulsa una colecta solidaria para celebrar el Día del Niño con chicos y chicas del barrio El Sol.

28 de julio 2026 · 20:46hs
La subcomisión de la Juventud de la Sociedad Unión Árabe impulsa una campaña solidaria para reunir juguetes y alimentos destinados a celebrar el Día del Niño con chicos y chicas del barrio El Sol.

La subcomisión de la Juventud de la Sociedad Unión Árabe impulsa una campaña solidaria para reunir juguetes y alimentos destinados a celebrar el Día del Niño con chicos y chicas del barrio El Sol.

La subcomisión Juventud de la Sociedad Unión Árabe (SUA), junto a Martina Rodríguez, puso en marcha una campaña solidaria para reunir juguetes, leche, chocolate en polvo y golosinas con vistas a los festejos por el Día del Niño. Las donaciones se recibirán hasta el domingo 9 de agosto y serán destinadas a chicos y chicas del barrio El Sol.

La iniciativa tiene como objetivo compartir una jornada especial en la plaza 2 de Abril, donde se realizará la celebración con una merienda y la entrega de los elementos recolectados.

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¿Qué se recolecta en la campaña solidaria?

Entre las donaciones que se reciben se encuentran juguetes limpios y en buen estado, además de alimentos para la merienda como galletitas dulces, alfajores, chocolate en polvo y leche larga vida. Desde la organización también solicitaron, en la medida de lo posible, incorporar leche sin lactosa para niños y niñas con intolerancias alimentarias.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo hasta el domingo 9 de agosto. Para coordinar la entrega de las donaciones, los organizadores solicitaron comunicarse mediante un mensaje privado a la cuenta de Instagram @juventudsua.

Desde la Juventud de la Sociedad Unión Árabe destacaron que la campaña busca acercar una jornada de encuentro, juegos y merienda a los niños y niñas del barrio El Sol, e invitaron a toda la comunidad a sumarse con su aporte para que más chicos puedan disfrutar de su día.

Unión Árabe Día del Niño campaña solidaria Colecta
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