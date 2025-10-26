Votó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y dijo que la de hoy "es una elección bisagra"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , votó hoy en una escuela de la localidad de Hugues en Santa Fe, donde creció, y aseguró que es “un día bisagra” de cara a la segunda etapa del Gobierno nacional. Además, se mostró confiado en que habrá una buena participación electoral.

“Es un día bisagra porque se debatió mucho la Argentina que queremos. Hubo tres espacios políticos que debatieron profundamente, el de Fuerza Patria, que representa al kirchnerismo, el de La Libertad Avanza, que representa al actual Gobierno nacional, y esto que se armó, que es Provincias Unidas, que se armó hace tres meses atrás, con mucho esfuerzo, que viene del interior productivo, que viene a plantear también una mirada distinta de lo que debería ser la República Argentina o los valores que pretendemos representar en la República Argentina”, explicó.

“Hoy la gente hablará y empezará un proceso nuevo, en donde claramente el Gobierno nacional va a tener que registrar lo que dicen las urnas este día y desde ese lugar, corregir o ratificar el rumbo. Hoy la gente habla. Después, los políticos hablamos de los dos años siguientes, pero hoy la gente es la que habla”, añadió.

Pullaro también dijo que cree que habrá una buena afluencia de votantes: “Creo que estas elecciones van a tener mayor nivel de participación. En este caso, son elecciones legislativas, pero en las que se definían el Poder Ejecutivo, como la de Corrientes, votó mucha gente. Y aquí en la provincia de Santa Fe, en las elecciones del 29 de junio, donde también se definían presidentes comunales e intendentes, realmente la participación fue mucho mayor en las ciudades que se elegía intendente”.