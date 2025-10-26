Uno Entre Rios | El País | Maximiliano Pullaro

Votó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y dijo que la de hoy "es una elección bisagra"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó hoy en una escuela de la localidad de Hugues en Santa Fe.

26 de octubre 2025 · 10:14hs
Votó el gobernador de Santa Fe

Votó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y dijo que la de hoy "es una elección bisagra"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó hoy en una escuela de la localidad de Hugues en Santa Fe, donde creció, y aseguró que es “un día bisagra” de cara a la segunda etapa del Gobierno nacional. Además, se mostró confiado en que habrá una buena participación electoral.

Las elecciones son un "Día bisagra"

“Es un día bisagra porque se debatió mucho la Argentina que queremos. Hubo tres espacios políticos que debatieron profundamente, el de Fuerza Patria, que representa al kirchnerismo, el de La Libertad Avanza, que representa al actual Gobierno nacional, y esto que se armó, que es Provincias Unidas, que se armó hace tres meses atrás, con mucho esfuerzo, que viene del interior productivo, que viene a plantear también una mirada distinta de lo que debería ser la República Argentina o los valores que pretendemos representar en la República Argentina”, explicó.

Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa.

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

elecciones 2025: la jornada electoral se desarrolla sin inconvenientes en todo el pais

Elecciones 2025: la jornada electoral se desarrolla sin inconvenientes en todo el país

LEER MÁS: Elecciones 2025: cómo manejar el estrés y la ansiedad ante la sobreinformación cuando hay que votar

Embed

“Hoy la gente hablará y empezará un proceso nuevo, en donde claramente el Gobierno nacional va a tener que registrar lo que dicen las urnas este día y desde ese lugar, corregir o ratificar el rumbo. Hoy la gente habla. Después, los políticos hablamos de los dos años siguientes, pero hoy la gente es la que habla”, añadió.

Pullaro también dijo que cree que habrá una buena afluencia de votantes: “Creo que estas elecciones van a tener mayor nivel de participación. En este caso, son elecciones legislativas, pero en las que se definían el Poder Ejecutivo, como la de Corrientes, votó mucha gente. Y aquí en la provincia de Santa Fe, en las elecciones del 29 de junio, donde también se definían presidentes comunales e intendentes, realmente la participación fue mucho mayor en las ciudades que se elegía intendente”.

Maximiliano Pullaro Santa Fe Elecciones 2025 gobierno nacional Elecciones
Noticias relacionadas
Tragedia en Misiones: un micro de larga distancia cayó a un arroyo y al menos dos personas murieron

Tragedia en Misiones: un micro de larga distancia cayó a un arroyo y al menos dos personas murieron

Máximo Kirchner: A nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo habría que votar en el nuestro.

Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo habría que votar en el nuestro"

elecciones 2025: diego santilli admitio que fue una campana dificil

Elecciones 2025: Diego Santilli admitió que fue "una campaña difícil"

.Daniel Scioli: Esperemos que haya una gran participación por el bien de la democracia

Daniel Scioli deseó una gran participación ciudadana y destacó la Boleta Única de Papel

Ver comentarios

Lo último

Nadia Burgos emitió su voto este domingo para fortalecer alternativas que no se vendan

Nadia Burgos emitió su voto este domingo "para fortalecer alternativas que no se vendan"

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

Ultimo Momento
Nadia Burgos emitió su voto este domingo para fortalecer alternativas que no se vendan

Nadia Burgos emitió su voto este domingo "para fortalecer alternativas que no se vendan"

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

Francisco Azcué destacó que está en juego es el rumbo que ha tomado el país

Francisco Azcué destacó que "está en juego es el rumbo que ha tomado el país"

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Policiales
Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

La provincia
Nadia Burgos emitió su voto este domingo para fortalecer alternativas que no se vendan

Nadia Burgos emitió su voto este domingo "para fortalecer alternativas que no se vendan"

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Francisco Azcué destacó que está en juego es el rumbo que ha tomado el país

Francisco Azcué destacó que "está en juego es el rumbo que ha tomado el país"

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Guillermo Michel votó en Gualeguaychú y destacó la importancia de la participación ciudadana

Guillermo Michel votó en Gualeguaychú y destacó la importancia de la participación ciudadana

Dejanos tu comentario