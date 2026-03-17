$LIBRA: audios de Mauricio Novelli que mencionan a Karina

Tras salir de reunión con Karina Milei y el presidente Javier Milei, en Casa Rosada: “Cerré deal tremendo”. Los audios que analiza la bicameral de Diputados

Tras salir de reunión con Karina Milei y el presidente Javier Milei, en Casa Rosada: “Cerré deal tremendo”. Los audios que analiza la bicameral de Diputados

Tras dos días de reuniones con Karina y Javier Milei, uno de los personajes clave de la critpoestafa $LIBRA quería salir a festejar tal como se concluye de los chats de la causa extraidos del teléfono movil de Mauricio Novelli donde se manciona a Karina.

Los audios fueron analizados por la comisión investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA en la Cámara de Diputados que presiden el diputado Maximiliano Ferraro

Audio Mauricio Novelli $LIBRA

“Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, le dijo Mauricio Novelli a un amigo tras dos días de reuniones en la Casa Rosada con Karina y Javier Milei y el creador de la criptomoneda $LIBRA Hayden Davis.

Novelli estuvo en la Casa Rosada el 29 y el 30 de enero de 2025. Eran los días previos al lanzamiento de la estafa de la criptomoneda $LIBRA. El 29 fue con su hermana Maria Pía a reunirse con la hermana presidencial, Karina Milei. El 30 fue de nuevo pero esta vez con su socio Manuel Terrones Godoy y el creador de $LIBRA, Hayden Davis y se juntaron con el mandatario nacional. Esa noche le escribió a un amigo para que le organice el festejo.

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Los chats constan en el expediente judicial junto con toda la información del celular de Novelli, el nexo de Milei con toda esta estafa a partir de la relación previa que tenían desde N&W Profesional Trades, una escuela de negocios financieros donde el Presidente de la Nación daba clases y era uno de los influencers contratados para difundirla.

“Amigo. ¿Tenés contacto de África, para que me traten bien? Pienso gastar ja”, le escribe Novelli a un contacto agendado como Fran Brizzio Bbva pasadas las 23 horas. El boliche debe ser Áfrika. “¿Qué día?”, le contesta Brizzio. “Hoy!!”, dice Novelli. Y le cuenta: “Cerré deal tremendo. Quiero festejar”.

Su amigo le pide que le cuente y Novelli le detalla: “Cerramos lo que de dije el otro día. Financiamiento para tech. Sin sponsors”. “Ufff un privado?”, le pregunta el amigo. “Yesssss”, confirma Novelli.

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Todo indica que se refieren a la segunda edición del Tech Forum que planeaban para abril de 2025, luego de la experiencia del evento que tuvieron en noviembre de 2024. Por las reuniones de ese día en la Rosada, se puede inferir que el privado era Kelsier Holding, la firma de Davis.

De hecho, en el celular de Novelli hay un documento de una cotización de 250.000 dólares de Tech Forum -la sociedad de Novelli- a Kelsier, la de Davis, del 5 de enero de 2025, días antes de esas reuniones en la Rosada. Por las fechas y los chats parece que en la Casa de Gobierno, con los hermanos Milei en la mesa, cerraron el acuerdo. La firma de Davis está radicada en las Islas Vírgenes Británicas. En el celular de Novelli también consta que quería abrir una sociedad en esa guarida fiscal.

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Parece que las reuniones en la Casa Rosada fueron un salvataje para Novelli. El 31 de enero le envía un mensaje de audio a su amigo, le cuenta que tenían problemas de financiamiento del evento y le afirma: “Tuve que meter el gol de último minuto para salvar las papas, como siempre”. O el negocio se cerró en la Rosada o las reuniones con los Milei le sirvieron a Novelli para captar los fondos de Davis.

Es uno de los vínculos más estrechos de Novelli en sus chats. Lo llama amigo, organizan salidas de fiesta y cuando estalló el cripto escándalo, el amigo le manda un mensaje de audio que dice: “Me enteré del bondi que se armó. Qué paja. Si necesitás una mano, contá conmigo”. Lo que le pide Novelli es el contacto de una persona de seguridad.