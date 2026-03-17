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Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. La medida es un nuevo guiño al presidente de Estados Unidos Donald Trump

17 de marzo 2026 · 11:13hs
Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. La medida es un nuevo guiño al presidente de Estados Unidos Donald Trump

Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. La medida es un nuevo guiño al presidente de Estados Unidos Donald Trump
Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. La medida es un nuevo guiño al presidente de Estados Unidos Donald Trump

Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. La medida es un nuevo guiño al presidente de Estados Unidos Donald Trump

Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. La decisión fue comunicada por el Canciller, Pablo Quirno. La medida es un nuevo guiño a la administración de Donald Trump, que retiró a Estados Unidos del organismo en enero de este año.

El Canciller, Pablo Quirno, confirmó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales", sentenció en un comunicado a través de X.

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El comunicado de Quirno oficializó una medida que había sido tomado un año atrás. El 5 de febrero de 2025, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que detalló que la gestión libertaria había tomado "la decisión de retirar a la República Argentina de la

En las justificaciones de la medida, el Gobierno afirmó que si bien la OMS fue "fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales", el organismo falló en su mayor "prueba de fuego" ante el Covid-19.

OMS

El texto en su momento apuntó duramente contra la política de cuarentenas promovidas durante la pandemia y no hizo mención alguna a su influencia en el sostenimiento del sistema de salud. "En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas", sentenció en su momento la Oficina del Presidente.

Este martes, Quirno ratificó la decisión y ahondó: "La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación".

"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", sentenció el Canciller.

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Donald Trump anunció que impondrá un arancel global del 10%.

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La retirada de EEUU

La salida de Argentina del organismo multilateral responde - una vez más - a la sintonía ideológica y el respaldo simbólico que busca tener el gobierno de Javier Milei con su contraparte en la Casa Blanca.

Es que, la batalla contra la OMS fue iniciada por Trump en su regreso a la Casa Blanca. En 2025, el republicano afirmó: "Estados Unidos pidió su retirada de la OMS en 2020 debido al mal manejo por parte de la organización de la pandemia de Covid-19 que surgió de Wuhan, China y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas necesarias con urgencia y su incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los estados miembros de la OMS".

Por otro lado, criticó duramente también la exigencia económica del organismo sobre su país: "La OMS continúa exigiendo pagos injustamente onerosos a Estados Unidos, muy desproporcionados con los pagos evaluados de otros países".

OMS Argentina

El jueves 22 de enero, EEUU oficializó finalmente su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en línea con la decisión anunciada por Trump al inicio de su mandato. La medida incluyó el pago de u$s260 millones en contribuciones pendientes y encendió alertas entre especialistas por sus posibles consecuencias tanto a nivel interno como en la coordinación sanitaria global.

Desde el ámbito sanitario internacional, distintas voces pidieron revisar la postura. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó: “Espero que Estados Unidos recapacite y se reincorpore a la OMS”.

En la misma línea, Lawrence Gostin, director fundador del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, cuestionó la legalidad del proceso y advirtió sobre sus implicancias: “Esta es una clara violación de la ley estadounidense. Pero es muy probable que Trump se salga con la suya

Argentina OMS Pablo Quirno Donald Trump
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