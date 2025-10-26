Elecciones 2025: cómo manejar el estrés y la ansiedad ante la sobreinformación cuando hay que votar

Entre Ríos votará por primera vez con boleta única. El psicólogo Carlos Neubert analiza el impacto emocional del bombardeo informativo en las elecciones 2025

La ansiedad por sobreinformación en las Elecciones 2025 se siente en los días previos

A medida que se acerca el domingo, cuando en Entre Ríos se implementará por primera vez la boleta única en estas elecciones 2025 para renovar cinco diputados y tres senadores nacionales, la ansiedad colectiva crece y la tensión se siente en el aire, no sólo por la responsabilidad de elegir, sino también por el exceso de información que circula a toda hora: las conversaciones cotidianas, las redes sociales y los noticieros repiten nombres, encuestas, proyecciones, polémicas.

“En un país con tanta dicotomía, donde todo parece ser blanco o negro, patria o antipatria, lo público o lo privado, es lógico que las personas experimenten ansiedad o incertidumbre”, señaló a Radio La Red Paraná 88.7 el psicólogo Carlos Neubert (MP 1967), secretario del Colegio de la Psicología de Entre Ríos, quien aseguró: “No se trata de una cuestión puramente psicológica, sino de un fenómeno multicausal, atravesado por factores sociales, económicos y culturales”.

Cuando la sobreinformación se convierte en estrés

El especialista advierte que el bombardeo informativo, sobre todo en redes como Instagram, TikTok o X, puede generar saturación mental y ansiedad anticipatoria. “Hoy la gente consume más redes que diarios o televisión. La información se replica igual, pero sin filtros, sin jerarquías, muchas veces sin contexto. Esa sobreexposición produce nerviosismo, cansancio, y hasta desesperanza”, explicó.

La incertidumbre respecto a qué pasará después de votar o con los resultados se suma a ese cuadro. “El acto de votar debería ser un ejercicio racional y cívico, pero termina cargado de emociones. Aparecen pensamientos del tipo ‘¿qué va a pasar con mi vida si gana tal candidato?’ o ‘¿y si mi voto no sirve?’. Esa ansiedad anticipatoria es completamente normal, pero cuando se mezcla con un entorno de desinformación y polarización, se vuelve difícil de gestionar”, precisó.

Evitar el ruido para decidir con calma

Ante la sensación de sentirse abrumado frente a tanta información y sobre todo ante las polémicas que suelen generarse en los contextos eleccionarios, Neubert recomendó tomar distancia de las redes sociales y evitar las discusiones políticas en entornos familiares o laborales si generan malestar. “La exposición constante a debates, escándalos o encuestas puede distorsionar la percepción de la realidad. Por eso, lo más saludable es informarse directamente desde las fuentes oficiales: las plataformas de los partidos políticos, donde están sus propuestas y cartas orgánicas”, sugirió.

Sin embargo, aclaró que ni siquiera eso garantiza certeza absoluta: “Una plataforma puede prometer justicia social, pero no siempre explica el cómo. Y los recursos del país son limitados. Por eso es importante votar en base a los valores personales, no en función de la presión del entorno o del miedo que generan ciertos discursos”.

La boleta única y la ansiedad por el cambio

Este domingo, Entre Ríos estrenará el sistema de boleta única, lo que también suma inquietud. “Es un estresor más”, admitió Neubert, y señaló: “Adaptarse a un nuevo formato genera dudas: cómo se usa, cómo se fiscaliza, si el voto será transparente o si puede haber errores. Todo eso genera nerviosismo, sobre todo en los jóvenes o en quienes no están familiarizados con el sistema”.

Aun así, considera que el nuevo mecanismo aporta claridad. “Desde el punto de vista de la transparencia, la boleta única es un avance. Se evitan adulteraciones o desaparición de boletas, algo que antes era frecuente. Idealmente, debería dar más tranquilidad al votante”.

Aceptar la incertidumbre sin bloquearla

El psicólogo subrayó que negar o suprimir las emociones sólo agrava el estrés. “Bloquear el malestar genera más tensión. Es mejor aceptar que uno siente miedo, incertidumbre o frustración. No es debilidad ni una falla personal; son emociones humanas ante un contexto complejo”, aseguró.

En este marco, sostuvo que la clave está en votar con conciencia y serenidad. “Lo importante es no arrepentirse del voto. Tomarse el tiempo necesario para decidir en base a lo que uno siente y piensa, con la menor contaminación posible. El color de la boleta, la cara del candidato o el tono del discurso también influyen, pero hay que ser conscientes de esos mecanismos de sugestión”, agregó al respecto.

Después del voto, la vida sigue

En cuanto a la ansiedad por los resultados, Neubert la considera inevitable, pero pasajera. “Es normal tener dolorcito de panza o nervios el día de la elección, y también mientras se esperan los porcentajes. Pero al otro día la vida sigue, se trabaja, los chicos vuelven a la escuela. El mundo no se detiene”, reflexionó.

Por último, aportó un mensaje de serenidad, concluyendo: “Argentina ha pasado por muchas elecciones. Lo importante es recordar que la democracia se construye también en los días posteriores al voto, con respeto, diálogo y conciencia. La incertidumbre no debe paralizarnos, sino ayudarnos a participar con responsabilidad”.