Gustavo Petro denuncia que Ecuador quiere bombardear a Colombia

En sus palabras, Gustavo Petro expresó con sus sospechas: "Están bombardeándonos desde Ecuador, y no son los grupos armados".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , advirtió sobre la posibilidad de que Ecuador bombardeara territorio de su país en la zona fronteriza tras el hallazgo de una bomba que, según él, no pertenecía a grupos armados ilegales. En ese marco, le pidió intervención al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario recalcó que se está realizando una investigación y comentó: “Han aparecido bombas, una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador” .

En sus palabras, el hallazgo concuerda con sus sospechas: "Están bombardeándonos desde Ecuador, y no son los grupos armados".

“Le pedí a Trump: ‘actúe, llame al presidente de Ecuador’, porque no queremos ir a una guerra”, expresó Petro. La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa una crisis diplomática y comercial que se intensificó a comienzos de 2026, en medio de tensiones políticas entre los Gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.