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Gustavo Petro denuncia que Ecuador quiere bombardear a Colombia

En sus palabras, Gustavo Petro expresó con sus sospechas: "Están bombardeándonos desde Ecuador, y no son los grupos armados".

17 de marzo 2026 · 13:57hs
Gustavo Petro denuncia que Ecuador quiere bombardear a Colombia

Gustavo Petro denuncia que Ecuador quiere bombardear a Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre la posibilidad de que Ecuador bombardeara territorio de su país en la zona fronteriza tras el hallazgo de una bomba que, según él, no pertenecía a grupos armados ilegales. En ese marco, le pidió intervención al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sospechas

El mandatario recalcó que se está realizando una investigación y comentó: “Han aparecido bombas, una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador”.

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En sus palabras, el hallazgo concuerda con sus sospechas: "Están bombardeándonos desde Ecuador, y no son los grupos armados".

“Le pedí a Trump: ‘actúe, llame al presidente de Ecuador’, porque no queremos ir a una guerra”, expresó Petro. La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa una crisis diplomática y comercial que se intensificó a comienzos de 2026, en medio de tensiones políticas entre los Gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gustavo Petro Ecuador Colombia
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