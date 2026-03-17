Despidos: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en alerta

Los despidos podrían afectar el funcionamiento de estaciones meteorológicas y la prestación de servicios esenciales como pronósticos y alertas climáticas

La medida podría afectar el funcionamiento de estaciones meteorológicas y la prestación de servicios esenciales como pronósticos y alertas climáticas

La medida podría afectar el funcionamiento de estaciones meteorológicas y la prestación de servicios esenciales como pronósticos y alertas climáticas

La medida podría afectar el funcionamiento de estaciones meteorológicas y la prestación de servicios esenciales como pronósticos y alertas climáticas

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que una eventual reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La medida podría afectar el funcionamiento de estaciones meteorológicas y la prestación de servicios esenciales como pronósticos y alertas climáticas, monitoreos para productores agropecuarios.

La preocupación surge anta la posibilidad cierta de que el Gobierno nacional avance con un plan de despidos que podría afectar a una parte significativa del personal del organismo, dependiente del Ministerio de Defensa.

La planta actual ronda los 900 empleados distribuidos en todo el país que se encargan de brindar información meteorológica esencial para la población. Varias dependencias del organismo ya operan con dotaciones mínimas y dependen de horas extras para garantizar la continuidad de los servicios, especialmente en estaciones meteorológicas del interior bonaerense.

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“Por el momento es una amenaza de despidos masivos. La cantidad de trabajadores está muy por debajo de la planta óptima y cualquier despido hace que el servicio no pueda llevarse a cabo. Es muy preocupante”, afirmó Silvina Romano, delegada gremial.

Romano también expresó críticas hacia el rumbo de la política estatal y planteó interrogantes sobre cómo se reemplazarían las funciones del organismo. “Habría que preguntarle al Gobierno cómo lo reemplazarían. Hoy por hoy no existe un servicio meteorológico que no esté gestionado por el Estado”, sostuvo en declaraciones radiales.

Hasta el momento no hubo anuncios oficiales sobre un plan de despidos, aunque la preocupación crece entre los trabajadores ante la posibilidad de una reestructuración del organismo.

En ese contexto, los empleados reclamaron garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y la preservación de un servicio que consideran fundamental para la seguridad aérea, la producción agropecuaria y la prevención de desastres naturales.

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El comunicado

El Centro Argentino de Meteorólogos manifiesta su profunda preocupación ante el anuncio de una inminente reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que podría afectar a más del 20 % de la planta del organismo. Esta medida no sólo desarticula una infraestructura técnica de 153 años, sino que destruye la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina, dejando al país vulnerable ante desastres naturales y sin el sustento de datos indispensable para la producción nacional.

El CAM ha tomado conocimiento de que esta decisión impactaría especialmente en áreas técnicas y en el cuerpo de observadores meteorológicos, responsables de sostener la red de observación que constituye la base de toda la información meteorológica y climática del país. Una medida de esta magnitud forzaría el cierre de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos del territorio argentino.

La eventual pérdida de personal especializado comprometería seriamente la continuidad y la calidad de estas mediciones, debilitando la capacidad del país para monitorear la atmósfera, anticipar fenómenos meteorológicos y generar información confiable para la toma de decisiones en sectores estratégicos como la aviación, la producción agropecuaria, la gestión del agua, la energía, el transporte y la protección civil.

Las observaciones meteorológicas realizadas de manera sistemática y bajo estándares internacionales permiten elaborar los pronósticos del tiempo, sostener los sistemas de alerta temprana y construir las series de datos climáticos que hacen posible estudiar la variabilidad y los cambios del clima en la Argentina.

En un contexto de creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos, debilitar las capacidades de observación y monitoreo atmosférico del país resulta una decisión de muy alto riesgo para la sociedad y la economía.

El Centro Argentino de Meteorólogos advierte que estas medidas colocan al organismo en riesgo inminente de colapso operativo e insta a las autoridades a dar marcha atrás de forma inmediata. Es urgente garantizar la integridad de los recursos humanos y tecnológicos del SMN, pilares insustituibles para la protección de vidas y bienes, así como para la viabilidad del desarrollo económico y la previsibilidad del país.

Comisión Directiva – Centro Argentino de Meteorólogos (CAM)