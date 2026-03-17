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Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

La expresidenta se trasladará este martes desde su casa en el barrio de Constitución hasta el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7.

17 de marzo 2026 · 08:10hs
Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Kirchner declarará a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

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Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Causa Cuadernos Coimas Cristina Fernández

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Planteos preliminares

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111. Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

Cristina Kirchner Causa Cuadernos
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