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River Plate hace historia: 100 partidos consecutivos con entradas agotadas

River Plate alcanzó 100 partidos consecutivos con entradas agotadas en el Monumental, consolidándose como el club más convocante del mundo.

17 de marzo 2026 · 12:43hs
River Plate hace historia: 100 partidos consecutivos con entradas agotadas.

River Plate hace historia: 100 partidos consecutivos con entradas agotadas.

River Plate alcanzó un hito histórico en el estadio Monumental, con su partido ante Banfield terminado 3-1, al llegar a los 100 encuentros consecutivos con entradas agotadas, consolidándose como el club más convocante del mundo.

La jornada también estuvo marcada por la emoción de los hinchas, quienes despidieron con una ovación a Marcelo Gallardo, que cerró su segundo ciclo como director técnico del primer equipo, tras una etapa llena de títulos y protagonismo internacional.

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Desde el miércoles 16 de febrero de 2022, más de 8 millones de aficionados han asistido al Monumental para presenciar partidos locales e internacionales, reflejando la consolidación institucional del club y su capacidad de mantener una asistencia constante a lo largo de distintas temporadas.

En diciembre pasado, River Plate fue reconocido por tercer año consecutivo como el club con mayor promedio de asistencia del planeta, con una media de 85.018 espectadores por partido, superando a gigantes europeos como FC Bayern Munich y SL Benfica. Entre 2023 y 2025, el club acumuló 1.360.288 asistentes en condición de local, consolidando su rol como referente global en convocatoria.

El récord se sustenta en un sistema moderno que optimiza el acceso, la organización y la experiencia de los hinchas: la plataforma RiverID con más de 1,5 millones de registros, un sistema de ticketing 100% online, el Carné Único digital para socios, reconocimiento facial (considerado el más grande implementado en un estadio de fútbol a nivel mundial) y el abono "Tu Lugar en el Monumental", que permite liberar ubicaciones cuando el titular no puede asistir. Este modelo garantiza la asistencia efectiva y mantiene el estadio lleno en cada jornada.

El récord coincide con la modernización del Monumental, que incluye conectividad 5G, anillo LED 360°, pantalla gigante renovada y mejoras en seguridad y servicios. Además, el club anunció la ampliación y el techado total del estadio, que elevará su capacidad hasta 101.000 espectadores, convirtiéndolo en uno de los recintos de clubes más grandes del mundo.

Con 352.712 socios activos, River Plate se mantiene como el club con más afiliados de Argentina y el tercero a nivel global, solo por detrás de FC Bayern Munich y SL Benfica.

River Plate Estadio Monumental Banfield
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