Se conoció un nuevo fallo judicial contra la Ley de Modernización Laboral

El Tribunal del Trabajo 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo 55 de la reforma laboral. Es la segunda sentencia en una semana.

Después del fallo del juez cordobés Ricardo Giletta, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Es el segundo revés judicial contra la reforma, puntualmente, contra la composición del cálculo del pago de indemnizaciones.

Para el magistrado, el artículo 55 de la ley sancionada el 27 de febrero pasado viola el contenido de los 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. El fallo, al igual que el de Córdoba, fue en el marco del pago 12.800.000 millones en concepto de indemnización calculados sobre la base del marco normativo anterior.

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En el fallo, los jueces consideraron que para calcular la indemnización del empleado la nueva legislación podía generar una actualización insuficiente de los créditos laborales frente al IPC (Índice de Precios al Consumidor) e implicaría una “vulneración” de derechos constitucionales.

También señalaron que aplicar tasas que no compensen adecuadamente la pérdida del valor del dinero por inflación puede reducir de manera irrazonable el monto real de las indemnizaciones laborales.

Antecedente

La semana pasada, la Ley de Modernización ya había sufrido un revés judicial en este artículo: el juez laboral Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 en una causa por despidos laboral arbitrario y el pago de la correspondiente indemnización, consignó Parlamentario. Cabe recordar que el artículo en cuestion establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, usando intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.