Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

La investigación judicial comenzó a partir de dos denuncias que advertía que la plataforma funcionaba sin la autorización correspondiente para operar apuestas.

La Justicia porteña ordenó bloquear el acceso al sitio Polymarket, una plataforma de “mercados de predicción” donde las personas pueden apostar dinero sobre el resultado de eventos futuros.

La medida tiene alcance nacional, ya que si bien el fallo es de la Justicia de CABA, el sitio no cuenta con autorización en ninguna provincia.

Esta decisión, que convierte al país en el primero de la región que aplica una restricción total, fue tomada días después de que Polymarket anticipara el dato de inflación de febrero (2.9%), minutos antes de que lo publicara el INDEC.

La investigación judicial sobre Polymarket comenzó a partir de una denuncia de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), y luego de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), que advirtieron que la plataforma funcionaba sin la autorización correspondiente para operar apuestas.

Esto derivó en una causa que fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA), y que quedó a cargo de la jueza Susana Parada.

En la investigación, que contó con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se pudo establecer que el sitio operaba como un sistema de apuestas online encubierto bajo la modalidad de “mercados de predicción”.

También se determinó que la plataforma presentaba características que incrementaban los riesgos para los usuarios: permitía realizar operaciones con criptomonedas y tarjetas de crédito, y no exigía verificación de identidad ni de edad, habilitando así el acceso a las apuestas por parte de chicos y adolescentes.

Resolución

En la resolución de este lunes, la Justicia porteña dispuso el bloqueo del acceso a la plataforma y a todas sus variantes en todo el territorio argentino. “Para la ejecución de la medida se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a implementar las acciones necesarias a través de los proveedores de servicios de internet”, detalló el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en un comunicado.

La Justicia también ordenó a Google Inc. y Apple Inc. que eliminen y restrinjan en todo el país el acceso a las aplicaciones móviles de la plataforma en sus sistemas operativos Android e iOS.