Uno Entre Rios | El País | Argentina

Según un informe aumentó la corrupción en Argentina

La organización Transparency International señaló en su Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que la Argentina cayó cinco puestos, del 99 al 104.

16 de febrero 2026 · 14:51hs
Según un informe aumentó la corrupción en Argentina

Foto: Internet ilustrativa

Según un informe aumentó la corrupción en Argentina

La Argentina registró un aumento de los casos de corrupción a lo largo de 2025, según lo indica mundial de transparencia elaborado por la organización no gubermental Transparency International, que muestra al país en el puesto 104, cuando en 2024 estaba en el puesto 99.

En el segundo año de mandato del presidente Javier Milei, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora el movimiento global Transparencia Internacional indica que la argentina bajó del puesto 99 al 104, en un informe que clasifica 182 países del mundo.

Los carnavales son el principal atractivo este fin de semana en Entre Ríos.

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Ser donantes de sangre es un acto solidario que salva vidas

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

En el puesto 104, Argentina comparte el lugar con Belice y Ucrania, y está detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Con una calificación de 36, el puntaje del país viene bajando desde 2019.

LEER MÁS: Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Índice de percepción de la corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es la clasificación global de corrupción más utilizada en el mundo, ya que mide el grado de “corrupción percibida” por expertos y empresarios en el sector público de cada país.

La Argentina obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 teniendo en cuenta la relación del año 2025 comparado con 2024. La puntuación de cada país es una combinación de al menos tres fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Estas fuentes de datos son recopiladas por diversas instituciones de prestigio, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

La calificación de la Argentina el año pasado es un punto menor a la puntuación obtenida en 2024, por lo cual Argentina se percibe como un país con más corrupción. El promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. El informe indica que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes.”

Para Transparency International la corrupción “puede manifestarse de diversas formas, desde actos delictivos como el soborno, la extorsión y la malversación de fondos, hasta prácticas altamente cuestionables, pero a veces legales, como el nepotismo, el clientelismo y el favoritismo”.

Argentina Corrupción puesto
Noticias relacionadas
La inflación como pieza central de la estrategia económica actual

La inflación como pieza central de la estrategia económica actual

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Daniel Scioli: Argentina está preparada para albergar una carrera de Fórmula 1.

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

La CGT convocó a un paro general sin movilización.

La CGT convocó a un paro general sin movilización

Ver comentarios

Lo último

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Los Therian ¡También se vacunan!, la particular campaña de Neuquén

"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Ultimo Momento
CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Los Therian ¡También se vacunan!, la particular campaña de Neuquén

"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

La CGT convocó a un paro general sin movilización

La CGT convocó a un paro general sin movilización

Policiales
Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Ovación
Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

La provincia
CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Dejanos tu comentario