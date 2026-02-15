Uno Entre Rios | Policiales | Villa Elisa

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Un hombre de 51 años resultó herido tras un disparo en el interior de su camioneta en Villa Elisa. La Fiscalía ordenó el secuestro de una escopeta.

15 de febrero 2026 · 12:57hs
La Jefatura de Colón investiga un lesionado con arma de fuego en Villa Elisa. 

Una persona de 51 años de edad sufrió lesiones tras el accionamiento de un arma de fuego, fue este sábado, en la localidad de Villa Elisa. El hecho motivó la intervención policial y la Jefatura de Colón inició actuaciones con conocimiento de la Unidad Fiscal de la misma ciudad, para determinar fehacientemente las circunstancias.

El hecho en Villa Elisa

El incidente se registró en la vía pública, donde el personal policial, una vez en el lugar, localizó una camioneta Volkswagen Amarok. Según los primeros indicios, el damnificado, quien se encontraba acompañado por su pareja de 49 años, se habría provocado una herida mientras permanecía en el habitáculo del rodado.

Tras el hecho fue trasladado al hospital de Villa Elisa y, posteriormente, derivado al hospital Privado Río Uruguay en la ciudad de Colón.

Debido a la gravedad de lo ocurrido, se comunicó la novedad a la fiscal en turno, Noelia Batto, quien ordenó la intervención de la División Policía Científica para realizar las pericias de rigor.

En este contexto, dispuso el secuestro de una escopeta calibre .16 marca Centauro, junto a dos cartuchos del mismo calibre, uno de los cuales se encontraba percutido y demás elementos de interés.

