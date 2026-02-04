Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

En una audiencia realizada este miércoles ante el juez Juan Francisco Malvasio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano presentaron un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con dos exfuncionarios urribarristas y dieron lectura a los hechos investigados en el marco de la megacausa de las coimas que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros (de Relevamientos Catastrales). Durante la audiencia se presentaron dos nuevos acuerdos de juicio abreviado, correspondientes a exfuncionarios del Ministerio de Economía provincial.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal, los imputados Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones, y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia, formaron parte de una denominada “mesa de negocios” en la que también participaban el empresario Diego Armando Cardona Herreros y el exgobernador Urribarri.

Según registró UNO, los fiscales detallaron que en ese ámbito se anticipaban licitaciones públicas al empresario, quien confeccionaba las propuestas que luego resultaban adjudicadas por ajustarse de manera exacta a los requerimientos del Estado provincial. Además, se indicó que los montos fijados para las contrataciones ya incluían el pago de coimas o retornos a funcionarios públicos.

Como prueba, la Fiscalía mencionó el hallazgo de archivos Excel durante allanamientos realizados años atrás en la empresa involucrada, donde se registraban con precisión los montos de las contrataciones y el reparto de sobornos entre los funcionarios. En un primer momento, los pagos figuraban con nombres o apodos, pero posteriormente —según se explicó— un empleado advirtió el error y solicitó que se utilizaran siglas. También se incorporaron correos electrónicos que daban cuenta de encuentros entre las partes y se acreditó que la empresa pagó hasta estadías en hoteles a los entonces funcionarios.

Ulrich y Flores reconocieron ante los fiscales y el juez haber sido autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado. En el acuerdo presentado, se prevé para Humberto Flores una condena de dos años de prisión condicional, una multa de 180 mil pesos y la realización de tareas comunitarias, por dos hechos imputados. En el caso de Miguel Ángel Ulrich, la pena acordada es de dos años y diez meses de prisión condicional, una multa superior a los 300 mil pesos y tareas comunitarias, por cuatro hechos.

Ahora será el juez Juan Francisco Malvasio quien deberá homologar —o no— los acuerdos presentados por las partes.

Cabe recordar que en 2025 el exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció haber recibido coimas durante su paso por la gestión pública.

El pedido de pena para los que faltan

En el auto de remisión a juicio la Fiscalía pidió las siguientes penas para quienes aún no accedieron a un abreviado.

-Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.