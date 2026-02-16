Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Las exportaciones de Entre Ríos se concentraron en productos primarios, agroindustriales, e industriales y energéticos

Las exportaciones de Entre Ríos durante 2025 se realizaron por un valor superior a los 2.096 millones de dólares, e involucraron el comercio de casi 5,6 millones de toneladas en mercaderías.

Los datos, divulgados desde la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Económico, son preliminares y resultan del trabajo de analistas de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia.

Al dar cuenta de la evolución de las operaciones, se destaca el despegue en 2023 en torno a los 1.000 millones de dólares que ingresaron por ventas al mundo; y los casi 2.100 del último año. Los expertos señalan que, al comparar, incluso, con 2024, el crecimiento es del 47 por ciento.

En detalle

Los negocios se concentraron en productos primarios (56 por ciento), agroindustriales (36 por ciento), e industriales y energéticos (8 por ciento).

Trigo, soja, carne bovina, maíz, arroz y lácteos son los principales alimentos comercializados en destinos como China, que se lleva el 27 por ciento; Brasil el 11 por ciento; Chile el 6 por ciento; Uruguay el 5 por ciento; Estados Unidos, Países Bajos y Vietnam con el 4 por ciento cada uno; y Perú, Indonesia y Argelia con el 3 por ciento respectivamente.

Según los principales rubros de exportación, es posible observar un incremento en las ventas al exterior de las empresas provinciales. Todos los productos primarios incrementaron 66 por ciento con respecto a 2024; los agroindustriales crecieron 24 por ciento; y los industriales 57 por ciento.

A nivel nacional abrupta caída del consumo interno

El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) correspondiente a enero de 2026 confirmó que el gasto en los hogares inició 2026 sin un impulso claro, y que, si bien logró estabilizarse tras varios meses de bajas, la persistencia de caídas interanuales en indicadores clave refleja un escenario de mayor cautela.

Qué dice el informe

La Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) presentó una nueva edición del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), que en enero registró una leve suba del 0,1% mensual. Sin embargo, en la comparación interanual, el indicador mostró una caída de 1,5%, la segunda consecutiva, tras la baja observada en diciembre.

El año pasado, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una suba del 2,5% promedio frente a 2024, aunque diciembre mostró una caída del 1,4% interanual.

Otros estudios indicaron un crecimiento anual del 10,3%, situando el consumo en niveles de 2022/2023.

Sin embargo, aparecieron signos de desaceleración hacia el fin de año y simultáneamente la inflación cortó la inercia al descenso.

En enero último, en términos desestacionalizados, el índice de la UP prácticamente mantuvo su nivel respecto del mes anterior, con lo cual frenó la secuencia de bajas registrada en el último semestre.

Aun así, el arranque de 2026 no mostró señales claras de recuperación del consumo.

“El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, señaló Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP.

En tanto que los últimos datos disponibles en consumo masivo reflejaron un escenario dispar. Las ventas de combustibles mostraron una recuperación hacia el cierre de 2025, con una suba interanual de 3,8% en diciembre.

Sin embargo, el consumo de carne vacuna volvió a caer, con una baja de 6,5% interanual, cerrando el semestre en terreno negativo.

La combinación de estos indicadores sugiere que el gasto en bienes esenciales continúa condicionado por decisiones de ajuste dentro de los hogares.

Por el contrario, mientras las ventas en jugueterías mantuvieron tasas positivas y las de prendas de vestir y calzado mostraron leves subas, tanto en centros de compra como en supermercados, los préstamos ligados al consumo mantuvieron tasas positivas, aunque continuaron mostrando una marcada desaceleración.

Más detalles

Las compras con tarjeta, por ejemplo, crecieron 11,7% interanual en enero, un ritmo significativamente menor al observado hacia fines de 2025, cuando las subas rondaban el 20%. Otros signos de la retracción se observaron en los bienes durables, como los automóviles y los inmuebles.

El patentamiento de automóviles cayó 4,2% interanual e interrumpió una secuencia de 17 meses consecutivos de crecimiento. A pesar de la baja, los niveles de actividad se mantuvieron por encima de los registros del período 2020-2024.

En contraste, los patentamientos de motos continuaron mostrando dinamismo, con un crecimiento de 15,3% interanual y acumulan cinco meses consecutivos de tasas positivas.

El crédito hipotecario, en tanto, sostuvo su expansión, aunque el mercado inmobiliario mantiene señales de moderación. Las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires registraron en diciembre una variación prácticamente nula, con una caída interanual de 0,3%, tras un año mayormente positivo.

En el rubro de recreación y turismo, los indicadores volvieron a mostrar fragilidad. El índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una caída de 2,3% interanual en diciembre, luego de la mejora puntual observada en noviembre.

“Los datos del primer mes del año muestran que el consumo continúa en una zona de fragilidad. La estabilización mensual es una señal relevante, pero todavía convive con indicadores que reflejan menor dinamismo y decisiones más defensivas por parte de los hogares”, concluyó Foglia.

Para tener en cuenta

El Índice de consumo privado de la Universidad de Palermo (ICP – UP) es un indicador de alta frecuencia de medición mensual que tiene como objetivo anticipar la evolución de los gastos de consumo final en bienes y servicios de los hogares de la Argentina.

Ante la oportunidad que genera la falta de un indicador mensual (el único dato agregado de consumo oficial del Indec es trimestral, con un rezago en su difusión también de tres meses), la Universidad desarrolló un modelo de nowcasting basado en una regresión lineal múltiple, donde se utilizaron diversos indicadores económicos de frecuencia mensual para medir el valor del consumo privado.

En vistas a este objetivo, el uso de la regresión para estimar el consumo privado trimestral es un procedimiento estadístico que se vale de la relación observada (relación histórica) entre la variable objetivo (el consumo, en este caso) y otras variables económicas, para anticipar tempranamente su valor.

Tras el dato de inflación de enero, que fue de 2,9%, el costo de llenar el changuito de supermercado en la Argentina vuelve a mostrar disparidades marcadas entre regiones. De acuerdo a un reciente relevamiento, se observó una brecha superior a 113.000 pesos entre el distrito más caro y el más barato del país para una canasta.

Según el informe del Changuito Federal elaborado por la consultora Analytica con datos de enero, las provincias patagónicas lideran los costos más altos: Santa Cruz encabeza la lista con un changuito que demandó 911.587 pesos por mes, seguida por Chubut (903.640), Tierra del Fuego (891.399), Río Negro (887.034) y Neuquén (867.078).

En contraste, en regiones como el Noreste Argentino (NEA) y Noroeste Argentino (NOA) los precios nominales resultan más bajos.

De acuerdo al dato de Indec de enero 2026, entre los rubros más afectados por la suba de precios se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%). En el Gran Buenos Aires los alimentos treparon 5,1%, mientras que en el Noroeste avanzaron 4,8% y en la región Pampeana, un 4,5%, reflejando los aumentos más importantes para este rubro.

En tanto, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio: 3,6% y 3%, respectivamente.

En el rubro viviendas, los aumentos de alquileres casi triplican el nivel general. Alcanzaron el 7,8%, encabezados por los incrementos en la Patagonia, seguida del Noroeste (+7,4%) y el Noreste (+7,2%). En términos interanuales, los alquileres subieron entre un 60% y un 113%,