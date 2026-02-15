Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia no pudo imponer condiciones ante su gente, mientras que el Pincha logró mantener el invicto en el Torneo Apertura.

15 de febrero 2026 · 19:12hs
Gimnasia fue local ante Estudiantes.

Gimnasia fue local ante Estudiantes.

La ciudad de La Plata vivió una nueva edición del clásico platense, donde Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante derby disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura fue dirigido por Yael Falcón Pérez y transmitió TNT Sports.

El clásico de La Plata arrancó con un clima intenso en las tribunas y una tensión palpable desde el inicio. Gimnasia y Estudiantes protagonizaron una primera mitad pareja, marcada por la pierna fuerte, la presión y algunas llegadas claras que, pese a las oportunidades, no lograron romper el cero.

Gimnasia y Estudiantes se vuelve a ver a las caras.

Gimnasia y Estudiantes ante un nuevo clásico de La Plata

Estudiantes ganó ante su gente.

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

El Pincha mostró una leve superioridad territorial y en la tenencia, apoyado en la movilidad de Cristian Medina y la potencia de Guido Carrillo en ofensiva. El Pincha dispuso de la situación más nítida del primer tiempo: un mano a mano de Medina tras pase de Carrillo que tapó Insfrán, seguido de dos remates de Fabricio Pérez, uno salvado en la línea por Enzo Martínez y otro desviado.

El Lobo respondió con salidas rápidas y buscó profundidad por izquierda con Manuel Panaro, quien exigió en dos ocasiones a Fernando Muslera. El arquero uruguayo respondió bien ante los intentos del Lobo, que se mostró ordenado en defensa y apostó por el contragolpe.

El desarrollo del juego se mantuvo equilibrado, con Estudiantes presionando y generando varios tiros de esquina, mientras Gimnasia intentó progresar desde la recuperación y el despliegue de Nacho Fernández y Nicolás Barros Schelotto.

Cómo quearon Gimnasia y Estudiantes

El Lobo no pudo alcanzar su tercer triunfo consecutivo como local en la temporada 2026 y lleva tres años sin victorias ante Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el equipo de Fernando Zaniratto pudo recuperarse de la última derrota ante Barracas Central.

Desde la otra vereda, Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, llegaba envalentonado tras superar a Deportivo Riestra. Si bien no pudo ganar, continúa invicto en 2026 y cerca de la cima de la Zona A. Domínguez contó con Cristian Medina desde el inicio a pesar de los rumores sobre su futuro y definió que Edwuin Cetré ingresara en el complemento.

Gimnasia Estudiantes La Plata Pincha
