Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

La Cámara Argentina de Turismo destacó el movimiento turístico generado en diferentes puntos del país, sobre todo en Entre Ríos.

15 de febrero 2026 · 17:46hs
Los carnavales son el principal atractivo este fin de semana en Entre Ríos.

Los carnavales son el principal atractivo este fin de semana en Entre Ríos.

El presente fin de semana largo vuelve a posicionarse como uno de los principales motores del turismo en el país, con altos niveles de reservas y una amplia oferta de propuestas en distintos destinos. Así lo informó la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que destacó el movimiento generado, sobre todo en Entre Ríos.

“Este fin de semana largo de Carnaval vuelve a mostrar la fuerza del turismo argentino, con destinos en todo el país que se prepararon con altos porcentajes de reservas y con una agenda diversa, federal y pensada para distintos perfiles de viajeros”, afirmó la presidenta de la entidad, Laura Teruel.

Además, subrayó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado, junto con las acciones de promoción, permitió consolidar al Carnaval como uno de los grandes atractivos del verano. “No solo es una celebración cultural, sino también una oportunidad clave para seguir dinamizando la actividad turística en todo el territorio”, remarcó.

Entre Ríos, con altos niveles de ocupación

En el Litoral, Entre Ríos aparece como la provincia más elegida para el fin de semana largo, con un nivel de reservas que alcanza el 90% a nivel provincial. El informe destaca el fuerte atractivo de sus celebraciones carnavalescas, que se desarrollan en 22 localidades bajo la consigna “22 modos de celebrar el carnaval”.

A la tradicional oferta de comparsas y desfiles, la provincia suma una agenda que incluye fiestas culturales, propuestas gastronómicas y eventos tradicionales en distintos puntos del territorio, lo que refuerza su posicionamiento como destino turístico de verano.

Entre las ciudades con ocupación casi plena se encuentran Gualeguaychú, Concordia, Gualeguay, Santa Elena, y Hasenkamp, con porcentajes cercanos al 100%. En tanto, Villa Elisa registra un 97% de reservas, mientras que Colón y Federación superan el 90%.

El movimiento turístico en la región

El informe de la Cámara Argentina de Turismo también señala un importante nivel de reservas en otras provincias del Litoral. En Corrientes, otro de los destinos emblemáticos del Carnaval, la ocupación alcanza el 81% a nivel provincial, con una estadía promedio de cuatro noches.

Por su parte, Misiones registra reservas cercanas al 75%, con picos del 80% en Puerto Iguazú y expectativas de crecimiento en los últimos días del fin de semana largo.

En tanto, Santa Fe presenta una ocupación promedio del 71%, con niveles más altos en complejos de cabañas ubicados sobre el río Paraná, Carcarañá y zonas de lagunas, mientras que en Chaco las reservas alcanzan el 63,3% en la región del Impenetrable.

Entre Ríos Turismo Argentina
La provincia
Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

