Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

El sueño estuvo ahí, al alcance de la mano. Juventud Unida de Gualeguaychú fue por el ascenso al Torneo Federal A 2026 para coronar una buena campaña en el Regional Amateur, pero cayó en la definición por penales por 7 a 6 ante Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El conjunto representante entrerriano, disputó la final correspondiente al Ascenso 4 en el estadio Castiglione en Santiago del Estero, con arbitraje de Matías Billone Carpio. Enfrente estuvo Defensores, ganador de la Región Litoral Norte, en un duelo decisivo por uno de los cuatro boletos a la tercera categoría del fútbol argentino.

Un partido parejo y cargado de tensión

Juventud Unida afrontó el compromiso con la ilusión intacta y el respaldo de una gran campaña previa. Durante los 90 minutos, el trámite fue equilibrado y disputado, propio de una final en la que el margen de error era mínimo.

El gol del Albiceleste llegó a los 33 minutos del segundo tiempo por intermedio de Leandro Larrea, desatando la esperanza entrerriana. Sin embargo, Defensores logró igualar a los 23 del complemento a través de Gonzalo Ríos, llevando la definición a los penales.

La lotería de los penales no fue para Juventud Unida

Desde los doce pasos, la serie fue tan ajustada como el desarrollo del partido. Ambos equipos mostraron efectividad, pero finalmente el conjunto chaqueño se impuso 7 a 6, sellando su ascenso al Federal A 2026 y dejando a Juventud Unida con las manos vacías.

El plantel de Gualeguaychú se quedó así en la puerta del gran objetivo, luego de un recorrido que ilusionó a toda la ciudad y que volvió a poner al club en los primeros planos del fútbol regional.