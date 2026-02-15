TC: excluyeron a Julián Santero y hubo 1-2 para el equipo del Gurí Martínez

Julián Santero, que había ganado en pista, fue excluido en la técnica. El triunfo quedó para el debutante Nicolás Moscardini y segundo fue Agustín Martínez.

El Turismo Carretera había tenido una jornada histórica por la primera fecha del campeonato 2026, que tuvo como escenario el autódromo de El Calafate. Es que en pista se había impuesto Julián Santero en el debut del BMW M4 de. Pero en la técnica, el auto no pasó la revisión por problemas de compresión.

En consecuencia, el debutante Nicolás Moscardini (poleman del sábado) heredó el triunfo, quedando el entrerriano Agustín Martínez en el segundo puesto, ambos con los Ford Mustang del Gurí Martínez Competición.

El podio en el escenario santacruceño lo completó Jonatan Castellano.

Triunfo y exclusión de Julián Santero

El mendocino largó 4º y ganó 3 posiciones en la 1ª vuelta al aprovechar la pelea por la punta que se dio entre Nicolás Moscardini (Ford Mustang) y Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), integrantes de la 1ª fila, y a Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que partió 3º. El campeón 2024 emergió como líder de ese primer giro que tuvo 3 punteros y a partir de ahí se defendió con firmeza del ataque de Moscardini, en una Final accidentada que tuvo 4 reanudaciones por los ingresos del auto de seguridad.

El autódromo “Enrique 'Quique' Freile” de El Calafate se confirmaba así como un circuito propicio para las primeras veces en el Turismo Carretera. Es que en el trazado santacruceño consiguieron su 1ª “pole position” Otto Fritzler (2023), el Dodge Challenger (2025) y Nicolás Moscardini (2026) y alcanzaron su 1ª victoria Tobías Martínez y el Torino NG (2024), Facundo Chapur (2025) y el BMW M4 (2026), inidcó Campeones.

Claro que todo cambió luego de la revisión técnica en zona de boxes, donde se comprobó la irregularidad en el auto de Julián Santero por problemas de compresión en su auto. Así, Moscardini se quedó con el triunfo, seguido por su compañero de equipo el "Gurisito" Martínez.

En tanto, el paranaense Mariano Werner debió abandonar.

Los primeros diez

1°) 109 NICOLAS MOSCARDINI 25 43:03.342

2°) 16 AGUSTIN MARTINEZ 25 43:05.360 0.723

3°) 101 JONATAN CASTELLANO 25 43:06.052 2.741

4°) 107 TOBIAS MARTINEZ 25 43:06.481 3.433

5°) 231 JOSE MANUEL URCERA 25 43:08.844 3.862

6°) 197 MARCOS QUIJADA 25 43:09.454 6.225

7°) 95 MARCOS LANDA 25 43:10.164 6.835

8°) 117 MATIAS ROSSI 25 43:10.604 7.545

9°) 85 RICARDO RISATTI 25 43:11.734 7.985

10°) 119 HERNAN PALAZZO 25 43:13.588 9.115

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.