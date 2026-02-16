Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Un galpón rural se incendió en Villaguay y murieron unos 500 cerdos tras el avance total de las llamas.

16 de febrero 2026 · 12:49hs
Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Un galpón quedó completamente destruido y alrededor de 500 cerdos murieron como consecuencia de un incendio registrado este lunes por la mañana en un establecimiento rural de Villaguay, provincia de Entre Ríos.

El siniestro se produjo en un campo ubicado sobre la Ruta 20, a unos dos kilómetros al norte de la jurisdicción de Lucas Sud Primera. El foco ígneo afectó de manera total una estructura destinada a la cría de porcinos, donde se encontraban madres y crías.

El accidente en la Autovía Artigas dejó personas lesionadas.

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

La caída del ascensor en Paraná produjo heridas en tres personas.

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

LEER MÁS: Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pasadas las 6, efectivos de la Subcomisaría Lucas Sud 1ª acudieron al establecimiento “La Providencia” tras recibir un llamado en la Sala de Comunicaciones que alertaba sobre un incendio de gran magnitud. Al llegar, constataron que las llamas habían avanzado con rapidez y ya habían consumido por completo el galpón, provocando pérdidas totales.

Como resultado del hecho, murieron aproximadamente 500 animales. Hasta el momento, no se pudieron establecer las causas que originaron el incendio.

Villaguay galpón Cerdo
Noticias relacionadas
La Jefatura de Colón investiga un lesionado con arma de fuego en Villa Elisa. 

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla en la Autovía Artigas. 

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

caso micaela garcia: esta definido el tribunal que juzgara a nestor pavon

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

parana: recuperaron un caniche que habia sido robado

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Ver comentarios

Lo último

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

En enero se comió menos carne, se cortaron salidas y se usó la tarjeta

En enero se comió menos carne, se cortaron salidas y se usó la tarjeta

Ultimo Momento
Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

En enero se comió menos carne, se cortaron salidas y se usó la tarjeta

En enero se comió menos carne, se cortaron salidas y se usó la tarjeta

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

Policiales
Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Francisco Cerúndolo campeón del Argentina Open

Francisco Cerúndolo campeón del Argentina Open

TC: excluyeron a Julián Santero y hubo 1-2 para el equipo del Gurí Martínez

TC: excluyeron a Julián Santero y hubo 1-2 para el equipo del Gurí Martínez

La provincia
Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Malvinas: el museo Casa Aceñolaza de Villa Urquiza es custodio de la Bandera de los 649 Héroes

Malvinas: el museo Casa Aceñolaza de Villa Urquiza es custodio de la Bandera de los 649 Héroes

Dejanos tu comentario