Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Un galpón rural se incendió en Villaguay y murieron unos 500 cerdos tras el avance total de las llamas.

Un galpón quedó completamente destruido y alrededor de 500 cerdos murieron como consecuencia de un incendio registrado este lunes por la mañana en un establecimiento rural de Villaguay, provincia de Entre Ríos.

El siniestro se produjo en un campo ubicado sobre la Ruta 20, a unos dos kilómetros al norte de la jurisdicción de Lucas Sud Primera. El foco ígneo afectó de manera total una estructura destinada a la cría de porcinos, donde se encontraban madres y crías.

Pasadas las 6, efectivos de la Subcomisaría Lucas Sud 1ª acudieron al establecimiento “La Providencia” tras recibir un llamado en la Sala de Comunicaciones que alertaba sobre un incendio de gran magnitud. Al llegar, constataron que las llamas habían avanzado con rapidez y ya habían consumido por completo el galpón, provocando pérdidas totales.

Como resultado del hecho, murieron aproximadamente 500 animales. Hasta el momento, no se pudieron establecer las causas que originaron el incendio.