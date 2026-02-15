Un siniestro vial ocurrido este domingo al mediodía en la Autovía Artigas dejó como saldo a una familia lesionada tras un despiste a la altura del kilómetro 210, en Colón. El vehículo involucrado terminó fuera de la cinta asfáltica por causas que aún se investigan.
Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente
Un siniestro vial ocurrido este domingo en la Autovía Artigas dejó como saldo a una familia lesionada tras un despiste a la altura del kilómetro 210.
El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot 208, conducido por un hombre de 39 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 41 y dos menores de 10 y 8 años. Según las primeras actuaciones, el rodado perdió la estabilidad mientras circulaba por la traza y salió de la vía.
Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes, oriundos de Florencio Varela, sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat, en la ciudad de Concordia, donde recibieron atención médica.
Las autoridades trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar las circunstancias en que se produjo el despiste.