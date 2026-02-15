Francisco Cerúndolo campeón del Argentina Open

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open al vencer a Luciano Darderi en sets corridos por 6-4 y 6-2. Para Fran significó su cuarto título y el primero que obtiene jugando de local, tras haber perdido la definición en 2021 y 2025.

Tras la lluvia que azotó a la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este domingo, y con una temperatura de 25 grados al momento del inicio, la cancha se presentó en óptimas condiciones para el duelo entre Cerúndolo , ocupa el puesto 19 del escalafón mundial y nacido en la capital hace 27 años, y Darderi (22°), oriundo de Villa Gesell , quien celebró su cumpleaños número 24 este sábado y compite bajo la bandera italiana desde los 12.

En el comienzo del partido, ambos se mostraron firmes con el saque, sin dar ventajas y con gestos de máxima concentración. Pero el panorama cambió rápido para Darderi: en un abrir y cerrar de ojos, su rival pegó primero y se adelantó 2-1. Aun así, en el game posterior Fran debió batallar durante 17 puntos y levantar tres oportunidades de quiebre para sostener la ventaja.

En el séptimo juego, el porteño contó con dos nuevas posibilidades para arrebatarle el servicio al italoargentino, aunque no logró concretarlas. Acto seguido, Luli tampoco pudo aprovechar sus dos chances de ruptura. Finalmente, con ese quiebre, Cerúndolo cerró el parcial por 6-4.

En el inicio del segundo set, ya bajo la luz artificial, el mayor de los Cerúndolo volvió a quebrar el servicio de Darderi. El italoargentino, con break point en contra, cometió una falta de pie en el primer turno y, tras un intercambio cruzado con el segundo, Fran resolvió con un drop shot para adelantarse 1-0.

Sin tiempos para lamentos, en el game siguiente Luli reaccionó y le ganó el saque en cero al porteño para nivelar el marcador 1-1. Pero otra vez, la firmeza y el enfoque del argentino le permitieron arrebatar el saque de su rival en dos ocasiones más. La diferencia la sostuvo hasta el final para consagrarse campeón en casa por 6-2.

Francisco Cerúndolo y su camino

El camino hacia el título en Buenos Aires para Cerúndolo comenzó con una victoria en el debut ante el boliviano Hugo Dellien (167°), continuó en cuartos de final frente al checo Vit Kopriva (95°), siguió en semifinales ante su compatriota Tomás Etcheverry (54°) y se coronó en la final frente a Darderi.

Con esta conquista el jugador nacional consiguió su cuarta corona tras las trofeos alcanzados en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Además, se consolida como la mejor raqueta con mas victorias en el ATP Tour en polvo de ladrillo desde 2024 con 46 triunfos, seguido por Luciano Darderi (44), Sebastián Báez (42), Alexander Zverev (41) y Carlos Alcaraz (39)

Tras consagrarse campeón del Argentina Open, Francisco Cerúndolo expresó su alegría por finalmente conseguir el título en Buenos Aires. “No puedo pedir más nada. Todos estos años luché mucho para ganar acá. Había perdido dos finales y no se me venía dando. Quería jugar la definición y darme la oportunidad de ir por el título”, aseguró.

El porteño destacó el nivel de su actuación: “Jugué uno de los mejores partidos en mucho tiempo”. También tuvo palabras para su rival: “Soy muy amigo de Luciano, él y su equipo son unas personas increíbles. Los felicito, el trabajo que vienen haciendo es muy bueno”.

Cerúndolo analizó su juego en la final: “Defendí bien, estuve increíble en el contragolpe y eso me permitió tomar la iniciativa”. Y reflexionó sobre la importancia de jugar una final en casa: “Una definición en Buenos Aires no se da muchas veces en la vida. Había que dejar todo y por suerte lo hice bien hoy”.

Por último, el campeón aseguró que su objetivo sigue siendo crecer en el circuito: “Estoy jugando un gran tenis. No me quiero confortar con esto. Ahora viene Río y quiero ir por más”.

A pesar de la derrota, Darderi sostuvo: “Este torneo es muy especial. Ayer fue mi cumpleaños y poder pasarlo acá, en este torneo, lo hizo aún más significativo. Felicito a Fran, que es un gran amigo y que hace varios años viene luchando; es tu tercera final acá y me pone contento que la hayas ganado vos, porque sos una gran persona más allá del tenis.

En cuanto a su padre, Gino, y a su hermano Vito, Darderi tuvo palabras de agradecimiento: “Quiero agradecer a mi papá, con quien venimos trabajando desde que era muy chico para llegar a estos momentos. Recién tengo 24 años y seguiremos luchando por muchos más. También a mi hermano, que seguirá los mismos pasos en el tenis”.

El 15 de febrero de 2026 no será un día más en la carrera del mayor de los Cerúndolo. Tras dos intentos fallidos que le impidieron conquistar el trofeo en el ATP de Buenos Aires en 2021 y 2025, tuvo su merecida recompensa y el trabajo finalmente pagó. No se dejó amedrentar por la frustración y siguió persiguiendo ese deseo que alguna vez soñó desde niño. Hoy, a los 27 años, tocó el cielo con las manos en la catedral del tenis argentino.