Carnaval del País imparable: 20 mil personas vivieron la octava noche

El Carnaval del País sigue conquistando al público en su edición 2026. Hoy se celebrará la novena noche.

16 de febrero 2026 · 15:20hs
La Fiesta Nacional Carnaval del País, con O'Bahía, Papelitos, Ara Yeví y Marí Marí deslumbraron con su esplendor, marcando la segunda noche del feriado largo. La entrada general, este lunes, para no residentes, tiene un valor de $40.000 y residentes a mitad de precio.

Mientras tanto, la expectativa crece para el cierre de este fin de semana extendido con más brillo y el imperdible After Billboard junto a Los Tuka Tuka. El Carnaval del País, reconocido como el mayor espectáculo teatral a cielo abierto de Argentina, sigue conquistando al público en su edición 2026.

Los carnavales son el principal atractivo este fin de semana en Entre Ríos.

LEER MÁS: Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Octava noche

La octava noche –de once previstas- y segunda del fin de semana largo, el Corsódromo de Gualeguaychú se transformó en un mar de luces, plumas y música, con una asistencia de 20 mil personas que no quisieron perderse el desfile de las comparsas emblemáticas.

El show comenzó con el paso de O'Bahía (Club de Pescadores), le siguió Papelitos, (Club Juventud Unida), luego Ara Yeví (Club Tiro Federal), y cerró la noche el desfile de Marí Marí (Club Central Entrerriano). Ahora, se preparan para cerrar este feriado largo con toda la magia de las comparsas en la novena noche, programada para este lunes 16 de febrero a partir de las 21:30. El espectáculo culminará con el After Billboard de Carnaval, donde Los Tuka Tuka pondrán el toque final de fiesta y diversión para aquellos que hayan disfrutado, previamente, del espectáculo de carnaval.

La entrada general, este lunes, para no residentes, tiene un valor de $40.000; en tanto, los residentes del departamento Gualeguaychú disfrutan de un descuento especial y podrán adquirir su entrada a $20.000. Además, este lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas. La boletería permanecerá abierta desde las 9 hs hasta el final del espectáculo. Otra manera de acceder a los tickets.

Finalmente, la emoción no para: el próximo viernes 20 de febrero, el Corsódromo será escenario de la Fiesta de la Elección de la Reina, el evento que coronará a la soberana del carnaval, edición 2026. Las entradas y ubicaciones estarán disponibles a la venta durante esta semana.

Carnaval del País noche Fin de semana largo
