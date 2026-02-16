Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Bajo el lema Alma de la Madera, destacados artistas de todo el país dan vida a sus obras en el marco de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

En el marco de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, Colón celebra con orgullo un hito fundamental en su agenda cultural: los 20 años del Patio de Tallistas. Este espacio se consolidó como un referente ineludible del arte escultórico a nivel nacional

Los artistas continúan trabajando sobre sus piezas, enfrentando el desafío de transformar la materia prima bajo el eje temático denominado Alma de la Madera. Esta consigna busca no solo resaltar la pericia técnica y el uso de las herramientas, sino también la conexión espiritual y el mensaje que cada tallista logra extraer de las fibras naturales.

Horarios de trabajo

Para que residentes y turistas puedan apreciar el proceso creativo en tiempo real, se estipularon horarios que cubren tanto la dinámica matutina como la nocturna del evento. Los tallistas desarrollan sus labores en todas las aperturas del predio, de mañana en el horario de 10 a 13 horas, y por la noche desde las 19 hasta las 00 horas.

Un espacio con historia propia

El Patio de Tallistas cumple dos décadas de existencia, reafirmándose como un encuentro que exhibe la destreza técnica de los artistas más calificados. A lo largo de estos 20 años, el sector se transformó en un museo a cielo abierto donde el público puede interactuar con los protagonistas, conociendo de cerca los secretos de la talla en madera y la evolución de una disciplina que es patrimonio de nuestra identidad artesanal.