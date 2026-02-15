Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Tras caer con Vélez, Boca Juniors no pudo vencer al Calamar por la quinta fecha del Torneo Apertura. El Xeneize no jugó un buen partido.

Boca Juniors igualó 0 a 0 frente a Platense en La Bombonera y volvió a dejar una imagen preocupante ante su gente. El equipo conducido por Claudio Úbeda, que venía de caer como visitante ante Vélez Sarsfield, mostró serias dificultades para generar juego y fue despedido con una notoria reprobación por parte de los hinchas.

El Xeneize tuvo mayor posesión, pero careció de profundidad y claridad en los últimos metros. Platense, ordenado y solidario en defensa, cumplió su plan a la perfección y se llevó un punto valioso.

Un primer tiempo con pocas luces

Boca asumió el protagonismo desde el inicio, aunque sin lograr incomodar con frecuencia. La primera situación clara fue para el Calamar: a los 10 minutos, Saborido controló en el área y su zurdazo dio en el palo, ante la pasividad defensiva local.

La respuesta llegó con un remate de media distancia de Williams Alarcón que contuvo el arquero Matías Borgogno. Luego, a los 32, Lucas Janson conectó de cabeza un preciso centro de Ángel Romero, pero nuevamente Borgogno apareció con una reacción notable para evitar el gol.

Platense también reclamó penal por una mano de Barinaga, aunque el árbitro desestimó la acción tras revisar con el VAR.

Mejoró la intensidad, no la eficacia

En el complemento, Boca salió decidido a romper el cero. Janson tuvo una chance clara tras un error de Amarfil, pero demoró su remate y el arquero volvió a imponerse. Minutos más tarde, Merentiel definió cruzado apenas desviado.

Úbeda movió el banco con un triple cambio: ingresaron Edinson Cavani, Gonzalo Gelini y Marcelo Weigandt. Cavani, que regresó tras una prolongada inactividad por lesión, estuvo cerca de convertir tras una buena habilitación de Aranda, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

Gelini también tuvo la suya con un cabezazo que pasó apenas por encima del travesaño.

Preocupación por Paredes en Boca

A los 38 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes dejó el campo de juego con molestias en el tobillo derecho y fue reemplazado por Milton Delgado. El mediocampista tuvo un rendimiento irregular y su salida encendió las alarmas de cara al próximo compromiso frente a Racing Club, el viernes nuevamente en La Bombonera.

Silbidos y dudas

El cierre encontró a Boca volcado en ataque, pero sin ideas ni precisión. Platense resistió con orden, sacrificio y una actuación destacada de su arquero. El pitazo final selló el 0 a 0 y desató los silbidos desde las tribunas.

La falta de eficacia y de funcionamiento colectivo profundiza el momento de incertidumbre en el Xeneize, que deberá reaccionar rápidamente para recuperar la confianza de su público y enderezar el rumbo en el torneo.

Formaciones de Boca y Platense

Boca Juniors: Claudio Úbeda dispone del siguiente equipo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto y Leonardo Heredia, son los elegidos por el entrenador Walter Zunino.