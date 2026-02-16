Malvinas: el museo Casa Aceñolaza de Villa Urquiza es custodio de la Bandera de los 649 Héroes

La Bandera de los 649 Héroes fue diseñada el 15 de junio de 2015 por el entrerriano Mario Raúl Bugliolo

El museo regional Casa Aceñolaza de Villa Urquiza fue escenario de un momento muy especial tanto a nivel institucional como sentimental el sábado 14 de febrero de 2026, tras recibir la donación de la Bandera de los 649 Héroes de Malvinas. La ceremonia de entrega posicionó a este rincón histórico de la costa paranaense como el tercer museo a nivel nacional en recibir la insignia, precedido por el Museo Contando Historias de Buenos Aires y el museo del veterano Miguel Franco. Mario Raúl Bugliolo, familiar de uno de los 649 soldados caídos en la gesta de Malvinas, fue quien creó una bandera como símbolo provincial de homenaje permanente a los combatientes argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas y realizó la entrega personalmente.

Durante el acto, Bugliolo compartió la historia detrás del símbolo nacido un 15 de junio de 2015 a partir de un sueño. Desde entonces, la bandera recorrió diversos puntos de Argentina y actualmente es portada en actos de 15 escuelas de todo el país, incluyendo la Escuela Sarmiento N° 4 de Paraná y la Escuela Entre Ríos en Tierra del Fuego. Para Bugliolo, la entrega tiene un carácter profundamente personal: "Es un obsequio para todos los caídos y todos los veteranos".

El creador recordó con especial afecto a su hermano de crianza, el primer teniente (post mortem) y piloto de Pucará, conocido como el "Ángel de Sombra Jiménez", quien forma parte de los 649 héroes homenajeados.

La ceremonia contó con la participación de figuras vinculadas a la gesta de Malvinas y referentes de la comunidad de Villa Urquiza. Entre los asistentes se encontraban vecinos del pueblo que participaron de la guerra de Malvinas como es el caso de José Portman; Emerio Peltzer y Darío Casalongue. También Griselda Stang, presidenta de la asociación cooperadora del centro de salud local Teniente 1º Ibáñez , Paula Cosnard, colaboradora del lugar y Victoria Cané en representación de las autoridades del museo, además de vecinos y amigos de Casa Aceñolaza.

El encuentro reafirmó el compromiso del museo Casa Aceñolaza como custodio de la memoria histórica y el respeto hacia quienes dieron su vida en el Atlántico Sur.

La bandera

Se trata de una imagen rectangular en formato horizontal, basada en la Bandera Oficial de la República Argentina, compuesta por tres franjas horizontales de igual tamaño: dos franjas celestes en los extremos y una blanca central. Sobre la franja blanca, centrada tanto vertical como horizontalmente, se representa la silueta geográfica de las Islas Malvinas en un tono de verde medio. Superpuesto a las islas, se encuentra el Sol de Mayo, emblema nacional de la bandera de ceremonia. Sobre el Sol se ubica la inscripción numérica "649″ en un tono de gris medio.

El creador de la bandera ha donado ya más de 250 ejemplares a distintas instituciones educativas, centros de veteranos e instituciones militares en todo el país. Todos los gastos vinculados a la impresión de estas banderas y los viajes para hacer efectiva cada entrega han sido asumidos personalmente por su autor, sin patrocinio ni aporte institucional.