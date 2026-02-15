Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Una unidad de rescate del Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este domingo por un grave incidente ocurrido en un edificio ubicado sobre calle Satter.

15 de febrero 2026 · 22:23hs
La caída del ascensor en Paraná produjo heridas en tres personas.

Bomberos Voluntarios Paraná.

La caída del ascensor en Paraná produjo heridas en tres personas.

Una unidad de rescate del Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este domingo por un grave incidente ocurrido en un edificio ubicado sobre calle Satter, entre Alicia Moreau de Justo y Fusari, en la ciudad de Paraná. El alerta fue recibido por un desperfecto en un ascensor, que cayó y produjo heridas en tres personas.

La caída del ascensor en Paraná

Según las primeras informaciones, el artefacto habría sufrido el corte de sus cables, provocando la caída del habitáculo con tres personas en su interior. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos constató la situación y procedió de inmediato a realizar las tareas de rescate y asistencia primaria a los ocupantes, quienes presentaban lesiones como consecuencia del impacto.

El comercio de Paraná cambió y salió del centro hacia la periferia. 

Éxodo en la Peatonal: por qué el comercio de Paraná huye del centro

parana: comparsas locales brillaron en la segunda noche de carnaval

Paraná: comparsas locales brillaron en la segunda noche de carnaval

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas 107. Una vez arribadas las ambulancias, los heridos fueron trasladados al Hospital San Martín para su correspondiente evaluación y atención médica.

Posteriormente, se aseguró el sector afectado y se adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar nuevos riesgos en el edificio. Desde Bomberos Voluntarios destacaron el trabajo coordinado entre los distintos organismos de emergencia para brindar una respuesta rápida y eficaz ante este tipo de situaciones.

