Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Una unidad de rescate del Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este domingo por un grave incidente ocurrido en un edificio ubicado sobre calle Satter, entre Alicia Moreau de Justo y Fusari, en la ciudad de Paraná. El alerta fue recibido por un desperfecto en un ascensor, que cayó y produjo heridas en tres personas.

Según las primeras informaciones, el artefacto habría sufrido el corte de sus cables, provocando la caída del habitáculo con tres personas en su interior. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos constató la situación y procedió de inmediato a realizar las tareas de rescate y asistencia primaria a los ocupantes, quienes presentaban lesiones como consecuencia del impacto.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas 107. Una vez arribadas las ambulancias, los heridos fueron trasladados al Hospital San Martín para su correspondiente evaluación y atención médica.

Posteriormente, se aseguró el sector afectado y se adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar nuevos riesgos en el edificio. Desde Bomberos Voluntarios destacaron el trabajo coordinado entre los distintos organismos de emergencia para brindar una respuesta rápida y eficaz ante este tipo de situaciones.