Reforma laboral: el gobierno dio marcha atrás y las licencias por enfermedades graves se pagarán al 100%

Tras la polémica por licencias médicas de la reforma laboral, el Gobierno anunció que modificará el proyecto para garantizar el sueldo en casos de enfermedades graves.

16 de febrero 2026 · 07:57hs
Patricia Bullrich anunció que habrá una excepción con enfermedades severas.

Tras el fuerte revuelo generado por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, el Gobierno dio marcha atrás y anticipó que impulsará modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando el 100% de sus haberes.

La confirmación llegó de la mano de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, quien explicó que la excepción aplicará exclusivamente para “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre y cuando exista una “corroboración concreta y fehaciente” del cuadro médico.

Reforma laboral: cómo votaron los senadores entrerrianos

Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral: "Histórico. VLLC"

En ese marco, Bullrich adelantó que ya están “trabajando” para introducir este cambio durante el debate en la Cámara baja, con el objetivo de evitar que el proyecto vuelva al Senado, lo que demoraría la promulgación que impulsa la Casa Rosada. La intención es descomprimir la tensión política y social generada por la medida, sin resignar el núcleo central de la reforma laboral, consignó Ámbito Financiero.

La polémica

El polémico artículo, que fue incorporado a último momento y que puso en duda el acompañamiento de algunos bloques aliados, forzó al oficialismo a recalcular su estrategia parlamentaria.

La controversia se originó tras la media sanción del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que, ante un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral, el trabajador cobrará solo el 50% de su salario si el cuadro es producto de una “actividad voluntaria y consciente del riesgo”, y el 75% si no hubo intención.

Desde el Gobierno ejemplificaron este punto con situaciones como “lastimarse jugando al fútbol”, lo que despertó un fuerte rechazo de sindicatos y sectores de la oposición. Ante las críticas, Bullrich defendió la esencia original del recorte al denunciar la existencia de una “mafia de certificados truchos” en todo el país que, según sostuvo, perjudica a las empresas.

"Tendríamos que tener muchos más presos, hay presos en todo el país por certificados truchos. Hay médicos presos, clínicas que han tenido juicio. La Libertad Avanza llegó para terminar con las mafias", sentenció la legisladora para defender la reforma.

