La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo acelera la definición de un paro nacional contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

16 de febrero 2026 · 10:41hs
La Confederación General del Trabajo (CGT) acelera definiciones para concretar un paro nacional, frente al avance de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados. El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo (Seivara), confirmó que este lunes a las 11 se realizará una reunión virtual del Consejo Directivo convocada con “carácter de urgencia” para analizar el escenario parlamentario y definir “la fecha de un paro nacional”.

Según sostuvo el dirigente, “existen condiciones políticas y consensos sindicales suficientes para avanzar en una medida de fuerza” frente a lo que calificó como “un ataque directo a los derechos de los trabajadores”.

Jerónimo fue especialmente crítico con el contenido del proyecto. Afirmó que la iniciativa constituye “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos, tanto colectivos como individuales del mundo del trabajo”.

En esa línea, rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo. “No va a tener impacto real en la creación de puestos de trabajo, sino que responde a la necesidad de tapar el fracaso del plan económico del gobierno, privilegiando a los sectores más concentrados y a la especulación financiera”, expresó a Radio 10.

LEER MÁS: Reforma laboral: el gobierno dio marcha atrás y las licencias por enfermedades graves se pagarán al 100%

Crítica a legisladores

El dirigente también sostuvo que muchos legisladores no comprendieron plenamente el alcance del texto hasta etapas avanzadas del debate y llamó a representantes políticos y gobernadores a reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas de su eventual aprobación.

La CGT, aclaró, no se opone a discutir una modernización laboral, pero planteó que “cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”. Según denunció, esa condición no se cumplió porque “los planteos sindicales no fueron considerados”.

En ese contexto, advirtió que “están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, reflejando la presión interna para adoptar una medida de alcance general.

Jerónimo remarcó que la CGT agrupa a cientos de organizaciones sindicales y que las decisiones estratégicas se adoptan en su órgano colegiado, luego de un plan de acción en etapas. Sin embargo, reconoció que “la resolución final del conflicto trasciende el ámbito gremial”, ya que la aprobación o rechazo del proyecto depende de decisiones políticas institucionales. La reunión virtual prevista permitirá consolidar una postura orgánica y, de avanzar, la convocatoria a paro sería comunicada oficialmente tras su tratamiento interno.

