Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Un auto despistó y chocó contra una alcantarilla en la Autovía Gervasio Artigas, al sur de Concordia, y dejó como saldo a una mujer de 46 años y un niño de 5 con lesiones de carácter leve. El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 230 de la ruta nacional 14, en jurisdicción de Pedernal.

De acuerdo con la información oficial, la conductora de un Fiat Uno CL perdió el control del rodado por causas que aún se encuentran bajo investigación. El vehículo se desvió de su trayectoria mientras circulaba por la autovía y terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en el sector del cantero central.

El fuerte impacto provocó importantes daños materiales y generó una rápida intervención de los servicios de emergencia. Como consecuencia del choque, la mujer quedó atrapada dentro del habitáculo y debió ser asistida en el lugar antes de ser trasladada a un centro de salud.

Tras el despiste, el automóvil quedó detenido sobre el cantero central que divide los carriles de circulación. La violencia del impacto contra la estructura de hormigón obligó a desplegar un operativo para rescatar a la conductora, quien no podía salir por sus propios medios.

Personal especializado trabajó en la extracción de la mujer, mientras que el menor que viajaba como acompañante fue asistido preventivamente. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, en la ciudad de Concordia.

En el nosocomio, los profesionales médicos constataron que tanto la conductora como el niño presentaban lesiones leves y se encontraban fuera de peligro, lo que llevó tranquilidad a sus familiares y allegados.