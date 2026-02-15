La operación se realizó en un hospital público de Córdoba y se trató de una técnica ambulatoria y mínimamente invasiva para tratar nódulos tiroideos benignos.

En Córdoba: se realizó en en el país la primera ablación por microondas de tiroides.

Una ablación por microondas (MWA, microwave ablation) para el tratamiento de un nódulo tiroideo benigno se realizó por primera vez en el sistema público provincial de Córdoba. El procedimiento evita la cirugía convencional, no deja cicatrices y permite preservar la función tiroidea.

Se trata de una intervención moderna, mínimamente invasiva y ambulatoria, que utiliza energía térmica controlada para reducir el tamaño del nódulo, sin necesidad de someter al paciente a una cirugía convencional.

El mismo se llevó a cabo en el Nuevo Hospital San Roque y la incorporación de esta tecnología marca un avance significativo para el sistema público de salud, al ofrecer una alternativa terapéutica moderna y accesible.

El beneficio principal de este tratamiento es que evita extirpar la glándula tiroides y todo lo que esto conlleva: no deja cicatrices, no requiere internación, no requiere recuperación, preserva el tejido tiroideo sano y, además, evita que la persona tome medicación que suplementa la función de la glándula tiroidea de por vida.

La intervención estuvo a cargo de los servicios de Cabeza y Cuello, coordinado por los doctores Nicolás Menso y Gabriel Flores, y del servicio de Endocrinología, que conformaron una unidad de trabajo articulada para el abordaje integral de las patologías tiroideas y paratiroideas.

Este espacio interdisciplinario permite analizar distintas alternativas terapéuticas y definir las opciones más adecuadas para cada diagnóstico, garantizando un tratamiento personalizado y de calidad.

Más detalles

La ablación por microondas es una técnica de termoablación percutánea guiada por ecografía, que utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia para generar calor localizado y provocar una necrosis controlada dentro del nódulo, preservando los tejidos sanos circundantes.

La MWA representa una alternativa segura y eficaz a la cirugía tradicional en pacientes con nódulos benignos que provocan síntomas o muestran crecimiento progresivo.

En tanto, el laboratorio Techno Health proveyó las antenas de microondas al hospital, un aporte clave para facilitar la implementación de la técnica en el sistema público y ampliar el acceso de la comunidad a tratamientos de última generación.

La incorporación de esta tecnología marca un avance significativo para el sistema público de salud, al ofrecer una alternativa terapéutica moderna y accesible, lo que significa una disminución de costos y optimización de recursos, al evitar el uso de quirófano, internación y medicación crónica posterior.

De esta manera, la Provincia de Córdoba amplía su capacidad resolutiva, promueve la equidad en el acceso a tratamientos de alta complejidad y reafirma su compromiso con la innovación y la calidad en la atención sanitaria.