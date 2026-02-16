Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay convocó a manifestarse el miércoles 18 para exigir justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay.

La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay convocó a una manifestación para el próximo miércoles 18, en reclamo de justicia por el femicidio de Vanesa López, la mujer de 39 años asesinada el jueves 12 de febrero en el Barrio Matadero de la ciudad.

La concentración está prevista para las 18.30 en la Plaza San Martín. Desde la organización expresaron: “Nos movilizamos para exigir Verdad y Justicia. Porque no fue un hecho aislado. Porque nos faltan. Porque necesitamos que nos crean”.

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Conmoción

El femicidio de Vanesa López generó una profunda conmoción en Gualeguay. El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre continuación de calle La Paz, en el Barrio Matadero, en inmediaciones del Molino y a metros de la costanera sur-oeste.

La víctima fue hallada sin vida con heridas de arma blanca o provocadas con un objeto punzante. Por el hecho fue detenido Ernesto Fabián Camaño, de 50 años, quien permaneció alojado en la Jefatura Departamental y posteriormente fue internado en el Hospital de Salud Mental. La convocatoria del miércoles buscará visibilizar el reclamo colectivo contra la violencia de género y acompañar a familiares y allegados de la víctima en el pedido de justicia.