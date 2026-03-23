David Norberto Cantarino: buscan a militante y periodista desaparecido

La esposa del militante y periodista David Norberto Cantarino , radicó la denuncia e inició una campaña para dar con su paradero. Desapareció el lunes 16

La esposa del militante y periodista David Norberto Cantarino, radicó la denuncia e inició una campaña para dar con su paradero. Desapareció el lunes 16

La preocupación crece en el arco político y social tras la denuncia por la desaparición de David Norberto Cantarino , conocido en redes sociales y en el ámbito de la militancia como "El Judío Zurdo" . El hombre, quien además es colaborador del medio Prensa Mac, fue visto por última vez el pasado lunes 16 de marzo , y desde entonces no se ha tenido contacto con él.

Su esposa, Sandra Carrasco , es quien encabeza las acciones para dar con su paradero. Tras días de incertidumbre, Carrasco confirmó que ya se radicó la denuncia formal ante las autoridades y que se encuentra en proceso la presentación de un habeas corpus para agilizar los mecanismos judiciales de búsqueda.

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Norberto David Cantarino periodista militante

A través de sus redes sociales, Sandra expresó el difícil momento que atraviesa la familia. "Mi marido está desaparecido. Hoy hice la denuncia y se está preparando un habeas corpus", manifestó, pidiendo además que la información logística y los datos precisos se canalicen a través de cuentas allegadas para poder preservar su integridad emocional en este contexto crítico.

La desaparición de Cantarino ha generado una fuerte movilización digital, donde compañeros de militancia y colegas de prensa replican su imagen para obtener cualquier dato que pueda ser relevante.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre sus últimos movimientos o que lo haya visto desde el lunes 16, que se comunique de inmediato con las autoridades o con los números de contacto difundidos por sus allegados.