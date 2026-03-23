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David Norberto Cantarino: buscan a militante y periodista desaparecido

La esposa del militante y periodista David Norberto Cantarino, radicó la denuncia e inició una campaña para dar con su paradero. Desapareció el lunes 16

23 de marzo 2026 · 11:56hs
La esposa del militante y periodista David Norberto Cantarino

La esposa del militante y periodista David Norberto Cantarino, radicó la denuncia e inició una campaña para dar con su paradero. Desapareció el lunes 16 

La preocupación crece en el arco político y social tras la denuncia por la desaparición de David Norberto Cantarino, conocido en redes sociales y en el ámbito de la militancia como "El Judío Zurdo". El hombre, quien además es colaborador del medio Prensa Mac, fue visto por última vez el pasado lunes 16 de marzo, y desde entonces no se ha tenido contacto con él.

Su esposa, Sandra Carrasco, es quien encabeza las acciones para dar con su paradero. Tras días de incertidumbre, Carrasco confirmó que ya se radicó la denuncia formal ante las autoridades y que se encuentra en proceso la presentación de un habeas corpus para agilizar los mecanismos judiciales de búsqueda.

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Norberto David Cantarino periodista militante

A través de sus redes sociales, Sandra expresó el difícil momento que atraviesa la familia. "Mi marido está desaparecido. Hoy hice la denuncia y se está preparando un habeas corpus", manifestó, pidiendo además que la información logística y los datos precisos se canalicen a través de cuentas allegadas para poder preservar su integridad emocional en este contexto crítico.

La desaparición de Cantarino ha generado una fuerte movilización digital, donde compañeros de militancia y colegas de prensa replican su imagen para obtener cualquier dato que pueda ser relevante.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre sus últimos movimientos o que lo haya visto desde el lunes 16, que se comunique de inmediato con las autoridades o con los números de contacto difundidos por sus allegados.

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