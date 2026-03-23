Gobierno: cae la satisfacción social y crece el pesimismo en la opinión pública

Una encuesta brindó señales de alerta en la opinión pública argentina sobre el gobierno. Cae la satisfacción social y crece el pesimismo entre los ciudadanos.

Un informe reciente revela el deterioro en la percepción ciudadana sobre la situación del país, aumento de la desaprobación al gobierno y nuevas prioridades económicas en la agenda social.

La satisfacción general de los argentinos con la marcha del país muestra un retroceso significativo. Solo el 33% de los encuestados se declara conforme, lo que implica una caída de 7 puntos en comparación con noviembre de 2025. En contrapartida, el nivel de insatisfacción alcanza al 65%, consolidando un clima social mayormente negativo.

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Deterioro en la imagen del Gobierno

La gestión del presidente Javier Milei enfrenta un aumento en los niveles de desaprobación, según la opinión pública. Actualmente, un 59% de los consultados rechaza su gobierno, mientras que el 39% lo aprueba. Este dato representa un incremento de 7 puntos en la desaprobación respecto a la última medición.

No obstante, al comparar con gestiones anteriores, el panorama ofrece matices: Milei se encuentra por debajo del nivel de aprobación que registraba Mauricio Macri (51%) en el mismo período de su mandato, aunque mantiene una ventaja considerable frente a Alberto Fernández, quien apenas alcanzaba el 17% en ese momento.

El informe también evidencia una profunda crisis de confianza en las instituciones. La Cámara de Diputados encabeza el ranking de insatisfacción con un 75%. En tanto, el Poder Ejecutivo presenta el mayor nivel de satisfacción, aunque con un bajo 28%, seguido por el Poder Judicial (22%) y el Senado (21%).

La economía redefine las preocupaciones

Las principales inquietudes de la población han cambiado. Los bajos salarios (37%) y la falta de empleo (36%) se posicionan como los problemas más urgentes, desplazando incluso a la corrupción (33%). Por su parte, la inflación (20%), históricamente central en la agenda pública, pierde relevancia relativa.

Las expectativas a futuro también reflejan un deterioro. El 46% de los argentinos considera que la situación del país empeorará en el próximo año, mientras que solo un 30% mantiene expectativas de mejora.

Dirigentes sin imagen positiva

Por primera vez en mucho tiempo, ningún dirigente político logra un diferencial de imagen positivo. Aun así, Javier Milei lidera la imagen positiva con un 38%, seguido por Patricia Bullrich (36%) y Myriam Bregman (33%), aunque todos enfrentan niveles de rechazo que superan o equilibran esas valoraciones.

Entre los funcionarios, Diego Santilli se destaca con la mayor imagen positiva (28%). En el extremo opuesto, Karina Milei presenta el nivel más alto de rechazo, con un diferencial negativo del 50%.

Acuerdos y tensiones en la agenda política

En cuanto a políticas públicas, la baja de la edad de imputabilidad aparece como la medida con mayor consenso social, con un 68% de apoyo. En contraste, la reforma laboral genera fuerte resistencia: un 59% de los encuestados se manifiesta en contra.

El discurso presidencial del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa tuvo una recepción mayoritariamente negativa (52%). El análisis indica que la percepción estuvo fuertemente influida por la orientación política de los encuestados, profundizando la polarización existente.

Los datos reflejan un escenario de creciente malestar social, con desafíos tanto en el plano económico como en la legitimidad política. La combinación de insatisfacción, pesimismo y desconfianza institucional plantea interrogantes sobre la evolución del clima social en los próximos meses.