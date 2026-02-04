Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: "Estamos muy avanzados".

Uno Entre Rios | El País | Reforma laboral

El Gobierno ajusta la reforma laboral y prevé llevarla al Senado el 11 de febrero, mientras negocia apoyos con gobernadores y bloques dialoguistas.

4 de febrero 2026 · 08:39hs
Foto: Archivo/UNO

El Gobierno afina los últimos detalles del proyecto de reforma laboral y prevé enviarlo al Senado el próximo miércoles 11 de febrero, en un contexto marcado por negociaciones con gobernadores, legisladores y el equipo económico.

Desde La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich aseguró que el texto se encuentra prácticamente definido, aunque remarcó que los cambios acordados se mantendrán en reserva hasta su tratamiento parlamentario. "Estamos muy avanzados, sólo quedan puntos sujetos a acuerdos políticos que se terminarán de cerrar en los próximos días", señaló.

La legisladora encabezó reuniones con bloques considerados dialoguistas con el objetivo de consolidar los apoyos necesarios. En ese marco, recordó que en diciembre el Gobierno había logrado dictamen, pero decidió postergar el debate en el recinto para avanzar en la construcción de consensos.

Según explicó Bullrich, el proyecto incorporó diversas sugerencias surgidas durante las negociaciones, y el contenido final será dado a conocer una vez que se inicie la discusión en la Cámara Alta.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE resolvió iniciar una medida de fuerza cuando inicie el debate del proyecto.

