Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores, dos de Entre Ríos.

11 de febrero 2026 · 21:45hs
En el Quini 6 otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes. 

En el Quini 6 otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 18 ganadores y cada uno se hizo acreedor de más de $17 millones.

LEER MÁS: Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 33-20-23-44-00-09. En la modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $6.982.096.221.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo 3.346.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Quini 6: 13 ganadores en el Siempre Sale

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-08-21-36-29-20. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.222.644.062.

En tanto que en La Revancha aparecieron el 35-03-34-08-43-13. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $7.563.289.027.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 28-08-23-20-45-27. En esta especialidad hubo 18 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.395.222,50. Dos de los afortunados son de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
Patricia Bullrich encabeza las negociaciones que realiza el Gobierno nacional.

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

el gobernador pullaro decreto un sueldo minimo de 1.350.000 pesos para la policia y cerro la protesta

El gobernador Pullaro decretó un sueldo mínimo de 1.350.000 pesos para la Policía y cerró la protesta

El empleo asalariado perdió 86.000 puestos de trabajo en seis meses, según un informe del Gobierno nacional. 

El empleo asalariado perdió 86.000 puestos de trabajo en seis meses

Este miércoles hubo momentos de tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación. 

Tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Ultimo Momento
El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Policiales
Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Ovación
Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La provincia
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Dejanos tu comentario