En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 18 ganadores y cada uno se hizo acreedor de más de $17 millones.
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores, dos de Entre Ríos.
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional salieron el 33-20-23-44-00-09. En la modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $6.982.096.221.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-08-21-36-29-20. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.222.644.062.
En tanto que en La Revancha aparecieron el 35-03-34-08-43-13. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $7.563.289.027.
Por último, en el Siempre Sale, salieron: 28-08-23-20-45-27. En esta especialidad hubo 18 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.395.222,50. Dos de los afortunados son de Entre Ríos.