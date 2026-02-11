Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores, dos de Entre Ríos.

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 18 ganadores y cada uno se hizo acreedor de más de $17 millones.

En el sorteo Tradicional salieron el 33-20-23-44-00-09. En la modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $6.982.096.221.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-08-21-36-29-20. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.222.644.062.

En tanto que en La Revancha aparecieron el 35-03-34-08-43-13. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $7.563.289.027.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 28-08-23-20-45-27. En esta especialidad hubo 18 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.395.222,50. Dos de los afortunados son de Entre Ríos.