Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

El Quini 6 volvió a generar expectativa este domingo, luego de que ninguno de los principales pozos tuviera ganadores en el sorteo número 3.346, realizado por la Lotería de Santa Fe. De esta manera, los montos acumulados siguen creciendo y ya superan cifras millonarias.
Ningún apostador se llevó los pozos principales del Quini 6 este domingo. Siempre Sale repartió más de $12 millones entre 31 ganadores.
En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 23 – 44 – 45 – 18 – 40 – 24. El pozo quedó vacante y acumula más de $6.901 millones.
Por su parte, en La Segunda del Quini 6, salieron los números 02 – 00 – 38 – 13 – 12 – 25. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo continúa vacante con más de $1.077 millones.
La Revancha volvió a ser uno de los grandes atractivos de la noche. Los números favorecidos fueron 39 – 21 – 04 – 17 – 20 – 37, pero nuevamente no se registraron ganadores, dejando un pozo acumulado que supera los $7.198 millones.
En tanto, la modalidad Siempre Sale sí tuvo ganadores. Con los números 23 – 04 – 32 – 37 – 38 – 07, se registraron 31 apuestas ganadoras con cinco aciertos, cada una de las cuales se llevará más de $12 millones.
Con estos resultados, el Quini 6 renueva la ilusión de miles de apostadores y promete pozos récord para el próximo sorteo.