Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Ningún apostador se llevó los pozos principales del Quini 6 este domingo. Siempre Sale repartió más de $12 millones entre 31 ganadores.

El Quini 6 volvió a generar expectativa este domingo, luego de que ninguno de los principales pozos tuviera ganadores en el sorteo número 3.346 , realizado por la Lotería de Santa Fe. De esta manera, los montos acumulados siguen creciendo y ya superan cifras millonarias.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 23 – 44 – 45 – 18 – 40 – 24 . El pozo quedó vacante y acumula más de $6.901 millones.

Por su parte, en La Segunda del Quini 6, salieron los números 02 – 00 – 38 – 13 – 12 – 25. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo continúa vacante con más de $1.077 millones.

La Revancha volvió a ser uno de los grandes atractivos de la noche. Los números favorecidos fueron 39 – 21 – 04 – 17 – 20 – 37, pero nuevamente no se registraron ganadores, dejando un pozo acumulado que supera los $7.198 millones.

En tanto, la modalidad Siempre Sale sí tuvo ganadores. Con los números 23 – 04 – 32 – 37 – 38 – 07, se registraron 31 apuestas ganadoras con cinco aciertos, cada una de las cuales se llevará más de $12 millones.

Con estos resultados, el Quini 6 renueva la ilusión de miles de apostadores y promete pozos récord para el próximo sorteo.