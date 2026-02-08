Uno Entre Rios | La Provincia | Quini 6

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Ningún apostador se llevó los pozos principales del Quini 6 este domingo. Siempre Sale repartió más de $12 millones entre 31 ganadores.

8 de febrero 2026 · 21:41hs
Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo 3.346.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo 3.346.

El Quini 6 volvió a generar expectativa este domingo, luego de que ninguno de los principales pozos tuviera ganadores en el sorteo número 3.346, realizado por la Lotería de Santa Fe. De esta manera, los montos acumulados siguen creciendo y ya superan cifras millonarias.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 23 – 44 – 45 – 18 – 40 – 24. El pozo quedó vacante y acumula más de $6.901 millones.

Quini 6: 13 ganadores en el Siempre Sale

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego.

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

LEER MÁS: Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 dejó millonarios pozos vacantes este domingo

Por su parte, en La Segunda del Quini 6, salieron los números 02 – 00 – 38 – 13 – 12 – 25. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo continúa vacante con más de $1.077 millones.

La Revancha volvió a ser uno de los grandes atractivos de la noche. Los números favorecidos fueron 39 – 21 – 04 – 17 – 20 – 37, pero nuevamente no se registraron ganadores, dejando un pozo acumulado que supera los $7.198 millones.

En tanto, la modalidad Siempre Sale sí tuvo ganadores. Con los números 23 – 04 – 32 – 37 – 38 – 07, se registraron 31 apuestas ganadoras con cinco aciertos, cada una de las cuales se llevará más de $12 millones.

Con estos resultados, el Quini 6 renueva la ilusión de miles de apostadores y promete pozos récord para el próximo sorteo.

Quini 6 Sorteo Ganadores
Noticias relacionadas
El fuego avanzó rápido sobre la soja de segunda en Basavilbaso.

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Pedro Medina falleció este domingo en Paraná. Foto: Análisis Digital.

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

scioli estuvo en la sexta noche del carnaval de gualeguaychu

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

 Luciano Castro trató de reconciliarse con Griselda Siciliani colgando una pasacalles con un mensaje de amor

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

Ver comentarios

Lo último

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Ultimo Momento
Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Policiales
Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Ovación
Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná

Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná

La provincia
Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario