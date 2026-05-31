El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo donde los pozos más importantes quedaron vacantes. En el Siempre Sale, cinco apostadores cobrarán más de 77 millones de pesos.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo donde los pozos más importantes quedaron vacantes, mientras que en el Siempre Sale hubo cinco ganadores con cinco aciertos, por lo que cada uno pasará a cobrar un poco más de 77 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional, las bolillas que salieron fueron: 16 - 26 - 27 - 30 - 32 - 42 . No se registraron apostadores afortunados, por lo que el pozo de $ 1.100.000.000 pasó el próximo encuentro del Quini 6 que será el miércoles.

En La Segunda, los números favorecidos resultaron: 02 - 14 - 22 - 23 - 24 - 32. Tampoco hubo ganadores y para el próximo sorteo pasaron $1.100.000.000.

En cuanto a la Revancha, salieron los siguientes números: 00 - 01 - 06 - 09 - 21 - 43. Al no haber afortunados, para el miércoles se acumularon un total de $800.000.000.

En el Siempre Sale hubo cinco ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 22 - 23 - 34 - 37 - 43 - 44. Cada uno cobrará $77.256.115,20, siendo todos son de la provincia de Buenos Aires.