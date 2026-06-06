Mauricio Macri encabezó en Santa Fe el relanzamiento del PRO: "Nosotros somos el próximo paso"

El expresidente de la Nación cuestionó los vaivenes en materia judicial, reclamó blindar el cambio frente al populismo y apeló a Boca para alertar sobre los riesgos de personalizar el poder

El expresidente de la Nación Mauricio Macri visitó el viernes Santa Fe para encabezar el acto regional del "Próximo Paso", la gira con la que el PRO busca reposicionarse de cara a las elecciones de 2027.

Antes del acto, Macri se reunió con el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y recorrió las obras de los Juegos Sudamericanos junto a él, en un encuentro que se extendió en la Casa de Gobierno provincial, según publica UNO Santa Fe.

"Blindar el cambio para que el populismo no vuelva"

Macri convocó a los militantes a asegurar la continuidad del proceso iniciado en 2023. "Vimos la cantidad de cosas que logramos cambiar entre el 2015 y el 19 y de golpe vimos volver al ejército de demolición, la peor versión del populismo, y destruir prácticamente todo lo que se había generado", afirmó. "Esta vez el cambio se va a blindar para que el populismo nunca más nos pueda volver a dañar", prometió.

En ese marco llamó a trabajar con planificación y trabajo en equipo y a desterrar "uno de los males que han dañado a la Argentina hace muchas décadas, que es la improvisación".

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"No somos un paso atrás"

El momento de mayor carga emotiva llegó cuando Macri se dirigió directamente a los más jóvenes presentes en la sala. "Esta juventud divina que la veo hoy acá, gracias por estar acá", les dijo, con un tono que arrancó aplausos. Y lanzó la frase que sintetizó toda la convocatoria: "Nosotros no somos un paso atrás. Nosotros somos el próximo paso y estamos seguros de que tenemos mucho para aportar".

Fue la declaración de principios de una fuerza que busca diferenciarse hacia adentro de la coalición gobernante sin romper con ella, y que reivindica su propio recorrido como garantía de lo que viene.

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Justicia e instituciones

El ex mandatario también dedicó un tramo central del discurso a la necesidad de fortalecer el sistema judicial. "A la hora de generar confianza, más importante que el presidente, más importante que los gobernadores, que el Congreso, son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional", afirmó.

Además cuestionó con dureza los vaivenes recientes en materia judicial: "Anuncios que se hacen, después se corrigen, se vuelven atrás. Eso daña. Si se daña la justicia, se daña la confianza". Reclamó que los nombramientos de jueces y fiscales en juzgados vacantes se concreten de manera seria y definitiva.

La advertencia contra el personalismo

Macri alertó sobre los riesgos de la concentración personal del poder con un mensaje dirigido a todos los niveles del Estado: "Todos tenemos que reconocer que la gente nos dio poder y que jamás nos podemos sentir más importantes de aquello que venimos a representar. Porque ahí es el principio del fin de todo".

Para graficarlo apeló a Boca Juniors, al que dijo haberle dedicado 12 años de su vida: "Llegó alguien que lo amamos por lo que hizo dentro de la cancha y le confundió ese amor con la posibilidad de hacer lo que a él le parezca y creerse más importante que el club. Y hoy nuestro querido club está sufriendo esas cosas".

"El quiebre moral no lo perdona nunca"

Sobre el cierre, en un momento que él mismo definió como "totalmente fuera de programa", leyó un pasaje de su propio libro. "La sociedad puede perdonar errores, especialmente cuando estamos encarando una reforma difícil que enfrenta a intereses corporativos y mafiosos. Pero el quiebre moral no lo perdona nunca", leyó, en lo que fue interpretado como una advertencia hacia el interior de la coalición gobernante.