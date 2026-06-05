Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Ambiente

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente invita a reflexionar sobre los desafíos socioambientales que enfrenta la sociedad.

5 de junio 2026 · 13:33hs
Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las formas en que se produce y consume plantean preguntas urgentes sobre cómo habitar el presente y qué futuro queremos construir. En este Día Mundial del Ambiente, desde Eco Urbano renuevan la convicción de que educar y sensibilizar.

Frente a estos desafíos, la educación ambiental tiene un papel fundamental. No sólo porque acerca conocimientos y herramientas para comprender la complejidad de los problemas ambientales, sino porque ayuda a desarrollar una mirada crítica, fomenta la participación y abre caminos para pasar de la preocupación a la acción.

Actividad academíca y comunitaria sobre salud y ambiente reunió a expertos y cooperativas. Fallas y precariedad de plantas de reciclaje Paraná y Oro Verde 

Salud, ambiente y comunidad: la universidad pública como eje de soluciones territoriales ante crisis de residuos

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Greenpeace ambiente crédito ecológico 1.jpg

"Desde Fundación Eco Urbano sostenemos desde hace más de treinta años que la transformación comienza cuando las personas encuentran espacios para aprender, intercambiar experiencias y asumir un rol activo en el cuidado de su entorno. Por eso acompañamos procesos educativos, iniciativas ciudadanas y proyectos junto a escuelas, gobiernos locales, organizaciones y empresas que buscan construir respuestas frente a los desafíos ambientales de nuestro tiempo", reza el comunicado al que accedió UNO.

LEER MÁS: El Consejo Federal de Ambiente fijó ejes de gestión nacional

Acción climática

La verdadera acción climática nace mucho antes de que se redacte un plan, se anuncie una inversión o se firme un compromiso. Nace en la ronda de vecinos que se reúnen para pensar cómo mejorar su barrio; en los equipos que trabajan cada día para que el cuidado del ambiente forme parte de las decisiones públicas; en los gurises que salen a reconocer árboles y descubrir la biodiversidad de su barrio o su escuela; en las y los docentes que invitan a sus estudiantes a mirar el entorno con curiosidad, hacer preguntas y aprender desde la experiencia; en las personas que consumen responsablemente, plantan árboles, separan sus residuos reciclables o compostan los desechos orgánicos para hacer su propio abono.

Son acciones que pueden parecer pequeñas frente a la magnitud de los problemas, pero que resultan indispensables para construir sociedades más conscientes, resilientes y comprometidas con el cuidado de la vida.

Ambiente Cambio Climático eco urbano
Noticias relacionadas
Horóscopo

Horóscopo del viernes 5 de junio de 2026

El joven paranaense de 23 años explicó sobre la carrera de su elección, que estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

La entrega solidaria fue realizada por integrantes de distintas agrupaciones vinculadas al motoencuentro. Donaron insumos para el Hospital Fidanza.

Hospital Fidanza: agrupaciones moteras donaron más de 2.900 pañales

horoscopo del jueves 4 de junio de 2026

Horóscopo del jueves 4 de junio de 2026

Ver comentarios

Lo último

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Ultimo Momento
Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Policiales
Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Ovación
El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

APB: Se definieron los cruces de playoffs

APB: Se definieron los cruces de playoffs

Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

La provincia
Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la misa más grande en Entre Ríos

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la "misa" más grande en Entre Ríos

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Dejanos tu comentario