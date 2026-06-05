El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las formas en que se produce y consume plantean preguntas urgentes sobre cómo habitar el presente y qué futuro queremos construir. En este Día Mundial del Ambiente, desde Eco Urbano renuevan la convicción de que educar y sensibilizar.
Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático
Cada 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente invita a reflexionar sobre los desafíos socioambientales que enfrenta la sociedad.
Frente a estos desafíos, la educación ambiental tiene un papel fundamental. No sólo porque acerca conocimientos y herramientas para comprender la complejidad de los problemas ambientales, sino porque ayuda a desarrollar una mirada crítica, fomenta la participación y abre caminos para pasar de la preocupación a la acción.
"Desde Fundación Eco Urbano sostenemos desde hace más de treinta años que la transformación comienza cuando las personas encuentran espacios para aprender, intercambiar experiencias y asumir un rol activo en el cuidado de su entorno. Por eso acompañamos procesos educativos, iniciativas ciudadanas y proyectos junto a escuelas, gobiernos locales, organizaciones y empresas que buscan construir respuestas frente a los desafíos ambientales de nuestro tiempo", reza el comunicado al que accedió UNO.
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Acción climática
La verdadera acción climática nace mucho antes de que se redacte un plan, se anuncie una inversión o se firme un compromiso. Nace en la ronda de vecinos que se reúnen para pensar cómo mejorar su barrio; en los equipos que trabajan cada día para que el cuidado del ambiente forme parte de las decisiones públicas; en los gurises que salen a reconocer árboles y descubrir la biodiversidad de su barrio o su escuela; en las y los docentes que invitan a sus estudiantes a mirar el entorno con curiosidad, hacer preguntas y aprender desde la experiencia; en las personas que consumen responsablemente, plantan árboles, separan sus residuos reciclables o compostan los desechos orgánicos para hacer su propio abono.
Son acciones que pueden parecer pequeñas frente a la magnitud de los problemas, pero que resultan indispensables para construir sociedades más conscientes, resilientes y comprometidas con el cuidado de la vida.