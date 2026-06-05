Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las formas en que se produce y consume plantean preguntas urgentes sobre cómo habitar el presente y qué futuro queremos construir. En este Día Mundial del Ambiente , desde Eco Urbano renuevan la convicción de que educar y sensibilizar.

Frente a estos desafíos, la educación ambiental tiene un papel fundamental. No sólo porque acerca conocimientos y herramientas para comprender la complejidad de los problemas ambientales, sino porque ayuda a desarrollar una mirada crítica, fomenta la participación y abre caminos para pasar de la preocupación a la acción.

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"Desde Fundación Eco Urbano sostenemos desde hace más de treinta años que la transformación comienza cuando las personas encuentran espacios para aprender, intercambiar experiencias y asumir un rol activo en el cuidado de su entorno. Por eso acompañamos procesos educativos, iniciativas ciudadanas y proyectos junto a escuelas, gobiernos locales, organizaciones y empresas que buscan construir respuestas frente a los desafíos ambientales de nuestro tiempo", reza el comunicado al que accedió UNO.

Acción climática

La verdadera acción climática nace mucho antes de que se redacte un plan, se anuncie una inversión o se firme un compromiso. Nace en la ronda de vecinos que se reúnen para pensar cómo mejorar su barrio; en los equipos que trabajan cada día para que el cuidado del ambiente forme parte de las decisiones públicas; en los gurises que salen a reconocer árboles y descubrir la biodiversidad de su barrio o su escuela; en las y los docentes que invitan a sus estudiantes a mirar el entorno con curiosidad, hacer preguntas y aprender desde la experiencia; en las personas que consumen responsablemente, plantan árboles, separan sus residuos reciclables o compostan los desechos orgánicos para hacer su propio abono.

Son acciones que pueden parecer pequeñas frente a la magnitud de los problemas, pero que resultan indispensables para construir sociedades más conscientes, resilientes y comprometidas con el cuidado de la vida.