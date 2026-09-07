Con alimentos a precios populares y organizada por la Municipalidad de Paraná, la Feria en tu Barrio estará en distintos puntos de la ciudad.

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná.

La Municipalidad de Paraná continúa esta semana con el cronograma de La Feria en tu Barrio, una propuesta que acerca alimentos y productos de elaboración local a distintos sectores de la ciudad, con precios populares y venta directa a los vecinos.

La actividad se desarrollará miércoles, jueves y sábado, siempre en el horario de 9 a 12.30, en diferentes espacios de Paraná.

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La semana de la Feria en tu Barrio

Este miércoles, la feria estará ubicada en el Centro Vecinal Las Flores, en la esquina de Los Aromos e Ituzaingó. El jueves será el turno de la Escuela Hogar, sobre avenida Don Bosco; mientras que el sábado la propuesta se trasladará a la plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, destacó el rol de la iniciativa “como una herramienta para acercar productos de la economía local a los consumidores y generar canales de comercialización directa”.

El funcionario remarcó que la propuesta “permite acompañar a quienes producen y emprenden en Paraná, generando nuevas oportunidades para comercializar sus productos y sostener sus actividades”.

Al respecto, afirmó que para la gestión de la intendenta Rosario Romero, “es importante que la producción local tenga presencia en los barrios y que los vecinos puedan acceder a productos de calidad a precios populares”.