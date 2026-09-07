La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene varios eventos programados en la agenda y ahora se sumaron eventos en la provincia de Córdoba.

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina.

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene varios eventos programados en la agenda y ahora, además de las ya confirmadas en Ciudad de Buenos Aires y Luján, se sumaron eventos en la provincia de Córdoba.

Si bien aún resta que tanto el Sumo Pontífice como la Secretaría de Estado del Vaticano aprueben la recorrida ya se sabe que se llevarán a cabo 17 actividades entre encuentros políticos, sociales y misas.

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La agenda del Papa León XIV

El Papa llegará el domingo 8 de noviembre, desde Uruguay, y una de las primeras visitas que hará será en el monumento al Gral. Don José de San Martín del barrio porteño de Retiro, donde dejará una ofrenda floral.

Posteriormente, ese mismo día, tiene planeado reunirse con el presidente Javier Milei y con varios miembros de los poderes Legislativo y Judicial. También hará lo propio con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín y, horas después, la jornada finalizará en la Nunciatura Apostólica.

Al día siguiente, visitará el Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, que es una entidad destinada a albergar personas con discapacidad y también a aquellos pertenecientes a sectores vulnerables; luego, llevará a cabo una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.

Ese lunes por la tarde, se reunirá con representantes del Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina, y participará de un Encuentro Ecuménico interreligioso en el Palacio San Martín, con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

Para el martes 10 de noviembre, León XIV viajará a la provincia de Córdoba, donde posiblemente realice una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" y luego visite la Catedral local y se reúna con religiosos.

Por la noche, regresará a Buenos Aires y participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11, en su último día en la Argentina, se hará presente en el Penal de Devoto para mantener un encuentro con los presos; después partirá hacia la Ciudad de Luján donde celebrará una misa en la Basílica y se reunirá con voluntarios en la Villa Marista.

Horas después, partirá para Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.