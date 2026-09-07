Uno Entre Rios | El País | Papa León XIV

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene varios eventos programados en la agenda y ahora se sumaron eventos en la provincia de Córdoba.

7 de septiembre 2026 · 22:32hs
Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina.

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina.

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene varios eventos programados en la agenda y ahora, además de las ya confirmadas en Ciudad de Buenos Aires y Luján, se sumaron eventos en la provincia de Córdoba.

Si bien aún resta que tanto el Sumo Pontífice como la Secretaría de Estado del Vaticano aprueben la recorrida ya se sabe que se llevarán a cabo 17 actividades entre encuentros políticos, sociales y misas.

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina.

Visita de León XIV: la Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno

papa leon xiv en argentina: donde sera la misa central y que lugares visitara

Papa León XIV en Argentina: dónde será la misa central y qué lugares visitará

La agenda del Papa León XIV

El Papa llegará el domingo 8 de noviembre, desde Uruguay, y una de las primeras visitas que hará será en el monumento al Gral. Don José de San Martín del barrio porteño de Retiro, donde dejará una ofrenda floral.

Posteriormente, ese mismo día, tiene planeado reunirse con el presidente Javier Milei y con varios miembros de los poderes Legislativo y Judicial. También hará lo propio con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín y, horas después, la jornada finalizará en la Nunciatura Apostólica.

Al día siguiente, visitará el Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, que es una entidad destinada a albergar personas con discapacidad y también a aquellos pertenecientes a sectores vulnerables; luego, llevará a cabo una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.

Ese lunes por la tarde, se reunirá con representantes del Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina, y participará de un Encuentro Ecuménico interreligioso en el Palacio San Martín, con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

Para el martes 10 de noviembre, León XIV viajará a la provincia de Córdoba, donde posiblemente realice una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" y luego visite la Catedral local y se reúna con religiosos.

Por la noche, regresará a Buenos Aires y participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11, en su último día en la Argentina, se hará presente en el Penal de Devoto para mantener un encuentro con los presos; después partirá hacia la Ciudad de Luján donde celebrará una misa en la Basílica y se reunirá con voluntarios en la Villa Marista.

Horas después, partirá para Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

Papa León XIV Argentina Córdoba
Noticias relacionadas
karina milei y la iglesia avanzan en los preparativos para la visita de leon xiv

Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre.

Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná.

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

El Estado pagará casi US$10 millones a los abogados de Cristina Fernández y otros acusados.

El Estado pagará casi US$10 millones a los abogados de Cristina Fernández y otros acusados

Ver comentarios

Lo último

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

Ultimo Momento
Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Policiales
Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna

Dejanos tu comentario