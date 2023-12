Javier Milei tomará juramento a nueve ministros

En primera instancia Nicolás Posse , una de las figuras de máxima confianza del presidente, encabezará la coordinación ministerial. Posse es ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Su cargo fue el primero en ser revelado por Milei en una entrevista el día después del balotaje. De perfil bajo, su única red social es LinkedIn donde se presenta como "ejecutivo Senior de alta flexibilidad y resiliencia, con gran compromiso y capacidad de aprendizaje. Amplia experiencia de dirección de diversas industrias y perfiles de compañías, con foco en la innovación y starts up" . En anteriores entrevistas, Milei describió a Posse como "una personas de una inteligencia extraordinaria, híper honesta, con una capacidad de trabajo furiosa y sobre todas las cosas, muy ordenado. Y el jefe de Gabinete tiene que ser muy ordenado" .

Por otro lado la hermana del economista, Karina Milei, ocuparía la secretaría General de la Presidencia. Poco se conoce sobre su trayectoria laboral, excepto que dedicó cinco años a estudiar repostería y llegó a tener su propio emprendimiento de tortas. Luego estudió Marketing y Comunicación en la Universidad de Belgrano y Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa. Sin embargo, la designación aún no estaría confirmada ya que sería necesario anular un decreto emitido por Mauricio Macri, que prohíbe que asuman personas que tengan un vínculo de parentesco con funcionarios de alto perfil.

Ministerio de Economía

Otro nombre que resonó y se confirmó desde un principio fue a Luis 'Toto' Caputo en el Ministerio de Economía. Ex ministro de Mauricio Macri, fue parte de las reuniones en la visita de Milei en Estados Unidos. con la Secretaría del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "La propuesta de Luis Caputo fue muy bien aceptada por los bancos y además en la interacción con los mismos surgieron algunas mejoras para que sea todavía muchísimo más atractivo el tema de la salida. Así que estamos trabajando en eso de manera muy activa", había comentado Milei en declaraciones radiales.

Ministerio del Interior

El abogado Guillermo Francos, ex representante de Argentina en el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y vocero de Milei durante la campaña, será el ministro del Interior y ejercerá un rol clave a la hora de establecer diálogo con las provincias.

Al igual que Caputo y Posse, cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado, pero también tiene cierta experiencia en el sector público. Conoció a Javier Milei en actividades de la Fundación Acordar, la cual colaboró "activamente" en la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015.

Ministerio de Capital Humano

El área de Capital Humano absorberá los ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Social, por lo que pasarán a ser secretarías dentro de una sóla cartera con el fin de achicar el presupuesto dentro de cada espacio. Quien encabezará este nuevo ministerio será Sandra Pettovello, quien es licenciada en Ciencias de la Familia, una carrera que se cursa en dos años a distancia en la Universidad Austral.

Por otro lado, Pettovello también estudió periodismo en la Universidad de Belgrano y realizó diversos cursos en torno a la psicología, psiconeuroeducación, adicciones, educación emocional, desarrollo personal, gestión emocional, vínculos de familia y pareja, cursos de crisis vitales y duelo, psicología del deporte, reiki y mindfullness.

Cancillería

El nombre de Diana Mondino en la cancillería se confirmó aún en la campaña. Gran acompañante de los ideales libertarios que propone la plataforma de Milei, la economista anticipó que Argentina no se incorporará a los BRICS, pero sí habrá que enfocarse para ingresar a la OCDE.

Por otro lado, Mondino fue protagonista de diversas polémicas en los últimos meses en torno a las Islas Malvinas, ya que defendió la "autodeterminación" de los isleños y también propone que la obra pública sea financiada por el sector privado, donde desarrolló la totalidad de su carrera profesional.

Ministerio de Justicia

El abogado penalista, Mariano Cúneo Libarona, fue otro de los nombres confirmados el día después del balotaje por el propio Javier Milei. Graduado de la Universidad del Museo Social Argentino, conoció a Milei en la Corporación América donde asesoró a Eduardo Eurkenian sobre inversiones, análisis político y riesgos. El abogado anticipó que habría una "gran reforma judicial" que ponga fin "a los operadores judiciales y despolitizará el Poder Judicial".

Ministerio de Seguridad

La ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, asumirá una vez más el ministerio de Seguridad. El día que se confirmó el cargo, Bullrich dijo: "Agradezco al presidente electo la oportunidad ofrecida para volver a servir a la Patria como ministra de Seguridad. Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga".

Ministerio de Defensa

A pesar de la especulación de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, llegara a presidir el ministerio de Defensa, se confirmó que Luis Petri -ex acompañante de fórmula de Patricia Bullrich- encabezará la cartera. Abogado y dirigente de la UCR, busca impulsar la reforma del Código Penal e insiste en la lucha contra el narcotráfico. "Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permite volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas", había expresado Petri en un comunicado.

Ministerio de Infraestructura

El área de Infraestructura será otro de los "súperministerios", dado que absorberá las áreas de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones y será presidido por Guillermo Ferraro quien fue, hasta abril de este año, director de la filial local de la consultora internacional KPMG y durante la presidencia de Eduardo Duhalde fue funcionario en la Secretaría de Industria.

"El ministerio (de Infraestructura) es nuevo, no existe actualmente, y está dentro de la racionalización del Estado, del sector público; es la consolidación de los que hoy son ministerios, como Transporte y Obras Públicas, así como Energía, Minería, Comunicaciones", dijo días atrás Ferraro en declaraciones a radio Mitre.

Ministerio de Salud

Un área que se confirmó permanecerá será el Ministerio de Salud que encabezará el médico Mario Russo, egresado de la Universidad de Buenos Aires y que cuenta con experiencia en el área sanitaria y ocupó los cargos de secretario de Salud en los municipios bonaerenses de San Miguel y Morón. También fue subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias durante la gobernación de María Eugenia Vidal.