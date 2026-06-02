El presidente Javier Milei denunció que la “izquierda va a sembrar miedo” en las elecciones 2027, fue en su discurso en el Congreso Anual del IAEF.

El presidente de la Nación, Javier Milei, advirtió este martes que en la previa a las elecciones del año próximo habrá “campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y siembrar el miedo”.

Y agregó en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF): “Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas”.

Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación

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El economista anticipó que “la inflación va a seguir bajando, y sucedió gracias al ajuste. Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas”, y se quejó una vez más de la oposición: “Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal”.

A lo que agregó: “Quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal, intentaron siete juicios, trataron de hacer un caos en la calle y con convivencia con periodistas y empresarios intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo”.

En torno a la velocidad del ajuste, el Presidente subrayó que “a la suba de la recaudación habrá baja de impuestos. Pero tiene una base alta para el Estado. La gente quiere seguros para cubrirse ante eventualidades”.

Más expresiones del Presidente

Después, volvió a cuestionar a la oposición, que desde su visión “fomentó una corrida cambiaria”. También valoró su gestión: “Hicimos cosas que no pudo hacer nadie y en seis meses”. Por eso podemos ver un país en el sendero del crecimiento, con baja de la inflación y riesgo país. Sacamos a 14 milones de personas de la pobreza”.

Y prometió crecimiento económico a partir de ahora. “El año que viene los vamos a pasar por arriba y se van a consolidar las ideas de la libertad”, sostuvo.

Además de criticar a la oposición en términos políticos, arremetió contra las regulaciones: “Son una violación al derecho de propiedad. Y la presión impositiva que aniquila el incentivo a invertir”.

Milei habló de las reformas estructurales como a eliminación de “obstáculos. Hicimos las reformas estructurales más grande de toda la historia con el DNU 70/2023 y la Ley Bases. Ya hicimos más de 15 mil reformas, somos el Gobierno más reformista de la historia”.

En relación a la ley de reforma laboral, dijo que permitirá la creación de empleo.