Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación. 

El presidente, Javier Milei, repasó su gestión en el Latin American Forum y volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación.

El presidente Javier Milei expone sobre economía en el Latam Economic Forum, que se realiza en Parque Norte, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en primera fila.

El jefe de Estado, a partir de las 12.30, reconoció en su discurso que su principal objetivo es contarle a los argentinos cuál es el punto de partida de la situación económica y hacia donde va. En esa línea, destacó la baja del riesgo país bajo su gestión y que pretende que todos los argentinos “abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo”.

Acto seguido, cuestionó a los medios de comunicación que “atacan” al Gobierno de manera “injustica”, calificó. “Nunca se vio en la historia”, afirmó. Y dijo que la economía se encuentra en muy buen estado. “Se viene expandiendo a 5% anual, estamos quintuplicando el crecimiento”, dijo ante aplausos.

En torno a la inflación, admitió que “no es la que queremos”, pero es mejor que la de diciembre de 2023. “Podríamos haber terminado con una hiperinflación. Hubo pericia de Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili. Evitaron una hiperinflación. Y hoy además restauramos el orden en las calles gracias al trabajo de la doctora Patricia Bullrich, terminamos con los piquetes y los gerentes de la pobreza”, sostuvo.

También valoró a la ministra de Capital Humano. “Tuve presiones para que la echaran, pero la sostuve y hoy sacamos a 14 millones de persona de la pobreza”, lanzó.

Más declaraciones del Presidente

Luego, analizó las dificultades de su administración. Dijo que la oposición en 2025 “intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico. En esos ataques, lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos. Eso implicó el riesgo país, bajó la tasa de pesos y esa corrida representó algo nunca visto en la historia argentina. Pero tomamos medidas precautorias”, explicó.

También, celebró la sanción de los proyectos oficiales, con un Congreso activo. Enumeró iniciativas como la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal, la ley de Glaciares y la aprobación del pacto Mercosur - Unión Europea. “Le devolvimos la libertad a los argentinos”, justificó Milei ante un auditorio que siempre se preocupó por aplaudir sus intervenciones.

La oposición también fue criticada por el jefe de Estado. “Se dedicaron a generar miedo. Vean lo que pasó con la pandemia, producto de la política y los medios de comunicación. Hoy la gente le devuelve la factura”, comentó.