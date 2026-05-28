Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación

El presidente, Javier Milei, repasó su gestión en el Latin American Forum y volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación.

28 de mayo 2026 · 17:11hs
Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación. 

Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación. 

El presidente Javier Milei expone sobre economía en el Latam Economic Forum, que se realiza en Parque Norte, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en primera fila.

LEER MÁS: Javier Milei estalló en el Congreso: "Los corruptos son ustedes" y apuntó contra periodistas

Qué dijo Javier Milei

El jefe de Estado, a partir de las 12.30, reconoció en su discurso que su principal objetivo es contarle a los argentinos cuál es el punto de partida de la situación económica y hacia donde va. En esa línea, destacó la baja del riesgo país bajo su gestión y que pretende que todos los argentinos “abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo”.

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

Milei entregará los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse a privados

javier milei publico video del 25 de mayo e involucro a belgrano

Javier Milei publicó video del 25 de Mayo e involucró a Belgrano

Acto seguido, cuestionó a los medios de comunicación que “atacan” al Gobierno de manera “injustica”, calificó. “Nunca se vio en la historia”, afirmó. Y dijo que la economía se encuentra en muy buen estado. “Se viene expandiendo a 5% anual, estamos quintuplicando el crecimiento”, dijo ante aplausos.

En torno a la inflación, admitió que “no es la que queremos”, pero es mejor que la de diciembre de 2023. “Podríamos haber terminado con una hiperinflación. Hubo pericia de Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili. Evitaron una hiperinflación. Y hoy además restauramos el orden en las calles gracias al trabajo de la doctora Patricia Bullrich, terminamos con los piquetes y los gerentes de la pobreza”, sostuvo.

También valoró a la ministra de Capital Humano. “Tuve presiones para que la echaran, pero la sostuve y hoy sacamos a 14 millones de persona de la pobreza”, lanzó.

Más declaraciones del Presidente

Luego, analizó las dificultades de su administración. Dijo que la oposición en 2025 “intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico. En esos ataques, lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos. Eso implicó el riesgo país, bajó la tasa de pesos y esa corrida representó algo nunca visto en la historia argentina. Pero tomamos medidas precautorias”, explicó.

También, celebró la sanción de los proyectos oficiales, con un Congreso activo. Enumeró iniciativas como la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal, la ley de Glaciares y la aprobación del pacto Mercosur - Unión Europea. “Le devolvimos la libertad a los argentinos”, justificó Milei ante un auditorio que siempre se preocupó por aplaudir sus intervenciones.

La oposición también fue criticada por el jefe de Estado. “Se dedicaron a generar miedo. Vean lo que pasó con la pandemia, producto de la política y los medios de comunicación. Hoy la gente le devuelve la factura”, comentó.

Javier Milei oposición medios de comunicación
Noticias relacionadas
Sin Victoria Villarruel, Javier Milei escuchará la misa a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, rodeado por el Gabinete

Javier Milei asiste al Te Deum y ensaya una foto de unidad

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja

Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario.

Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario

Ver comentarios

Lo último

Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Ultimo Momento
Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Policiales
Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Ovación
Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera para el partido entre Boca y Universidad Católica

Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera para el partido entre Boca y Universidad Católica

Un ex-Patronato en la mira de un grande del continente

Un ex-Patronato en la mira de un grande del continente

Barcelona buscará fichar a Julián Álvarez

Barcelona buscará fichar a Julián Álvarez

Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

La provincia
Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

Dejanos tu comentario