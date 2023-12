Un ex funcionario de Frigerio, del IAPV al gabinete de Milei

Alberto Fernández lamentó no haber podido reducir la pobreza

Hace apenas tres semanas, el ex funcionario nacional de Cambiemos se reunía con el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni, para ponerse al corriente de las obras de vivienda del organismo provincial. Todavía no había pasado el balotaje. Con la victoria de La Libertad Avanza se largó la campaña de reclutamiento de funcionarios para cubrir miles de cargos en el gobierno entrante de Javier Milei, ante la evidente falta de personas suficientes en el ámbito libertario.

Bisogni Kerr Uriona IAPV.jpg

El nombre de Kerr surgió en la búsqueda de personal y habría convencido a Milei, aunque la designación todavía no fue oficializada por la "Oficina del Presidente Electo", la cuenta de X (ex Twitter) que le da formalidad a los rumores y supuestos anuncios que circulan permanentemente en los medios y redes sociales. Sin embargo, es prácticamente un hecho y el propio ex funcionario de Frigerio dio el nombramiento por confirmado.

Embed Felicitaciones @JMilei y a @VickyVillarruel por la victoria de hoy. Ojalá que la esperanza de cambio puedan volver a recuperar a nuestro querido país. — Iván Kerr (@ivankerr) November 20, 2023

Kerr le dijo al diario La Nación que “es un gran desafío por delante este cargo y el tema de vivienda en la Argentina" y sugirió algunos lineamientos que intentara darle a su gestión. "Hay que cambiar la cabeza de los funcionarios nacionales y provinciales, generar un cambio cultural para entender que la vivienda no es solo construir casas con recursos del Estado, iguales y en las afueras de las urbes sino que la obra pueda involucrar al sector privado, con proyectos de inclusión dentro de las ciudades y los barrios existentes”.

El presunto futuro secretario declaró, además, que su plan es “que vuelva a haber créditos hipotecarios, que haya subsidios a la demanda e incentivos a la construcción”.

Procrear II viviendas Paraná sorteo (2).jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Sobre los créditos enfatizó en que “no hay crédito en el mundo que funcione con dos o con tres dígitos de inflación” y que para aplicar esas medidas “hay que pasar la rompiente, arreglar la macroeconomía para ir hacia una política de subsidio a la demanda como existe en otros países, también en otros países los Procrear no los construye el Estado sino los privados".

"Hay que pasar de un Estado constructor a incentivar a los privados que se involucren en la solución habitacional del país. Vamos a trabajar sobre todos esos instrumentos pero solo funcionan con la macro en orden. Hay que volver a generar mercado, confianza y estabilidad”, analizó el ex funcionario de Frigerio.

Sobre lo que no quiso opinar Kerr es la Ley de Alquileres, que Milei anticipó que derogaría. "El tema alquileres hay que sumarlo como solución de política habitacional y será parte de un plan de trabajo que ya comenzamos a presentarle a Federico Sturzenegger con infinidad de proyectos que elaboramos en estos últimos tiempos”, evadió

En el ámbito privado Kerr es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires,especializado en Derecho Empresarial por la Universidad Austral, y consultor sobre derecho inmobiliario en un estudio Buenos Aires. Es miembro de la Fundación Pensar y colabora asiduamente con artículos en el diario La Nación. Tiene 47 años y vive en Buenos Aires..