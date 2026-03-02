Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei: los puntos salientes de su discurso ante la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei, ante la Asamblea Legialativa, destacó los tres pilares del crecimiento en su gestión y 10 puntos de resultados macroeconómicos

2 de marzo 2026 · 09:40hs
El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei, ante la Asamblea Legialativa, destacó los tres pilares del crecimiento en su gestión y 10 puntos de resultados macroeconómicos. el presidente abandonó la mesura impostada durante su campaña electoral y volvió a tener un discurso cargado de insultos hacia la oposición y sectores que no le son favorables.

Este domingo, ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei realizó la apertutra de las sesiones ordinarias, como lo establece la Constución Nacional.

Realizó un balance de gestión económica destacando la notable reducción de la inflación y el crecimiento sostenido de la actividad económica. El mandatario fundamentó su estrategia de largo plazo en tres ejes esenciales: la desregulación estatal, el fortalecimiento del capital humano y una decidida apertura comercial.

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día.

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

Desde el inicio  de su gestión el presidente Javier Milei ha predicado no odiamos lo suficiente alos periodistas. La libertad de expresión 

Justicia: aval para los insultos de Javier Milei a periodistas y freno a sus críticos

Entre los logros mencionados sobresalen la eliminación del déficit fiscal, la obtención de superávit en empresas públicas y la atracción de grandes inversiones mediante nuevos regímenes de incentivos. En tanto resaltó la implementación de acuerdos internacionales clave con Estados Unidos y la Unión Europea para reintegrar al país al mercado global. Finalmente, se anticiparon futuras reformas destinadas a simplificar el sistema tributario y potenciar la explotación de recursos naturales estratégicos.

En cuanto a las formas el presidente abandonó la mesura impostada durante su campaña electoral y volvió a tener un discurso cargado de insultos hacia la oposición y sectores que no le son favorables.

Los tres pilares del crecimiento

El mandatario identificó como motores fundamentales:

  1. Desregulación de la economía para restaurar derechos de propiedad
  2. Fortalecimiento del capital humano (priorizando la nutrición y educación infantil)
  3. Apertura comercial para terminar con el "fetiche industrialista".

  • Resultados macroeconómicos

Destacó la eliminación del déficit fiscal y de la emisión monetaria, lo que permitió reducir la inflación del 200% en 2023 a cerca del 30% en 2025,. Asimismo, resaltó que la economía acumuló un crecimiento superior al 10% en el bienio 2024-2025,.

  • Eficiencia del Estado y privatizaciones: Señaló que las empresas públicas alcanzaron el equilibrio financiero, mencionando que Aerolíneas Argentinas pasó de generar pérdidas millonarias a ganancias de 100 millones de dólares. También confirmó avances en las privatizaciones de la Ley Bases.

  • Reducción del gasto y baja de impuestos: Informó una reducción del 20% en la planta estatal y del 40% en cargos jerárquicos. En materia tributaria, destacó la eliminación del Impuesto PAIS, de retenciones a economías regionales y la baja de aranceles a diversos insumos y productos terminados.

  • Inversiones y el RIGI: Bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, anunció proyectos aprobados por 25.000 millones de dólares y otros en evaluación por 45.000 millones, que generarían más de 60.000 puestos de trabajo.

  • Asistencia social directa: Afirmó haber eliminado la intermediación en los planes sociales, aumentando significativamente las transferencias directas: la AUH creció un 492,9% y se incrementaron las partidas para la prestación alimentar y becas de primera infancia.

  • Inserción internacional: Celebró la promulgación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos tras 21 años.

  • Desarrollo de recursos naturales: Anticipó la remoción de barreras legales para potenciar la explotación de minerales críticos (litio y cobre), hidrocarburos, pesca y agricultura, rechazando lo que calificó como "prejuicios ambientalistas absurdos".

  • Reforma institucional: Mencionó la realización de más de 14.500 desregulaciones para eliminar privilegios corporativos y adelantó una futura reforma al Código Aduanero.
Javier Milei Asamblea Legislativa Congreso de la Nación
