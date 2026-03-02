Uno Entre Rios | La Provincia | Tarjetas sociales

Tarjetas Sociales: cambiarán los plásticos

Sidecreer implementará la entrega y reposición de nuevos plásticos que reemplazarán a las tarjetas sociales actualmente en circulación.

2 de marzo 2026 · 11:30hs
Sidecreer implementará la entrega y reposición de nuevos plásticos que reemplazarán a las tarjetas sociales actualmente en circulación.

Sidecreer implementará la entrega y reposición de nuevos plásticos que reemplazarán a las tarjetas sociales actualmente en circulación.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, informa que Sidecreer se encuentra implementando la entrega y reposición de nuevos plásticos que reemplazarán a las tarjetas actualmente en circulación.

Este recambio se enmarca en un proceso de actualización y modernización del sistema, vinculado a los avances tecnológicos en las terminales de pago y a la necesidad de adecuar los soportes físicos a los nuevos estándares operativos, garantizando mayor seguridad y compatibilidad en las transacciones.

La decisión y su ejecución corresponden a Sidecreer, en su carácter de organismo responsable de la operatoria técnica y administrativa del sistema que implementa esta política alimentaria en la provincia de Entre Ríos.

Tarjeta social Sidecreer

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se acompaña este proceso con el objetivo de garantizar una adecuada organización territorial y una comunicación clara y oportuna con los beneficiarios del programa. Asimismo, esta instancia permitirá relevar información actualizada, mediante un trabajo articulado con los gobiernos locales, aspecto fundamental dada la característica de la población destinataria y la necesidad de una presencia territorial cercana y coordinada.

En este marco, el área se encuentra trabajado con los gobiernos locales en la organización del padrón de beneficiarios que deberán realizar el reemplazo de su tarjeta, discriminado por localidad, a fin de facilitar la planificación operativa en cada territorio. Próximamente se informará la modalidad y el cronograma de entrega correspondientes.

Tarjetas sociales Sidecreer Seguridad alimentaria
